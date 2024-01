Startseite Akzente setzen und entspannen mit Wohndecken von erwinmueller.de Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 08:08. Verschiedenste Materialien und Dessins für jeden Bedarf und Geschmack Wohndecken sind aus dem Zuhause nicht wegzudenken. Sie wärmen, laden zum Kuscheln ein und setzen optische Akzente. Die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Größen und Dessins auf erwinmueller.de lässt keine Wünsche offen. Detaillierte Produktbeschreibungen erleichtern dabei die Entscheidung für die individuell passende Wohndecke. Denn neben der Optik spielen Material, Wärmeregulierung, Pflegeleichtigkeit und auch eventuelle Allergien eine Rolle. Aspekte für die Wahl der Wohndecke

Was gilt es bei der Wahl der Wohndecke zu beachten? Wichtiger Aspekt ist erstmal der persönliche Geschmack, aber auch der Verwendungszweck, persönliche Vorlieben und Bedürfnisse sollten beachtet werden. Wesentliche Aspekte sind deshalb das Material, die Wärmeregulierung, die Pflegeleichtigkeit und auch Rücksichtnahme auf Allergien gegen bestimmte Materialien. Verschiedene Materialien

Die Materialien bei Wohndecken variieren von Wolldecken über Baumwolle bis hin zu Kunstfasern und Mischgeweben. Jedes Material hat unterschiedliche Eigenschaften, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden sollten. Die Wärmeregulierung ist dabei ein wichtiger Aspekt. Einige Materialien, wie Wolle, sind sehr wärmeisolierend. Baumwolle wiederum ist eher leicht und atmungsaktiv, temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Sie eignet sich daher bei wärmeren Temperaturen und für Menschen, die leicht schwitzen. Synthetische Fasern sind besonders leicht und gleichzeitig wärmend, vor allem aber pflegeleicht. Für Wohndecken werden Materialien auch gerne gemischt. Besonders beliebt sind Mischgewebe aus Baumwolle und synthetischen Fasern. Auf die Größe kommt es an

Wohndecken gibt es in allen erdenklichen Größen von 70 x 100 cm bis zu 230 x 260 cm. Welche Größe gewählt werden sollte, hängt vom Verwendungszweck ab. Soll die Decke nur die Knie bedecken, will man sich richtig darin einkuscheln oder soll sie auch als Tagesdecke für das Bett dienen. Ist sie nur für das Sofa gedacht oder wird sie auch auf Reisen mitgenommen? Im Onlineshop erwinmueller.de können die gewünschten Kriterien über den Filter ausgewählt werden. Das macht die Suche ganz einfach. Außerdem helfen detaillierte Produktbeschreibungen bei der Entscheidung. Baumwolle und Mischgewebe

Baumwolle ist die beliebteste Textilfaser der Welt. Sie ist besonders atmungsaktiv, temperaturregulierend und hautsympathisch. Vor allem kann sie sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Bei Wohndecken wird Baumwolle gerne mit den strapazierfähigen, pflegeleichten synthetischen Fasern gemischt, um die positiven Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander zu verbinden. Diese Decken sind auch für Allergiker sehr gut geeignet. Die Erwin Müller Jacquard Wohndecken "Cosenza" und "Perugia" begeistern durch ihr buntes Dessin im Streifen- und Mustermix. Beide sind aufgrund ihres Baumwoll-Mischgewebes atmungsaktiv, strapazierstark und pflegeleicht. Auch bei Kinderdecken ist es besonders wichtig, dass sie strapazierstark und pflegeleicht sind. Aber hier ist auch das Dessin ausschlaggebend. Die Lieblingsthemen der Kleinen sollten sich darauf finden. Bei Mädchen ist nach wie vor das Einhorn beliebt, bei Jungs stehen Polizei und Feuerwehr hoch im Kurs. Synthetische Materialien

Wohndecken aus Polyester sind leicht, watteweich, wohlig wärmend und sehr gemütlich. Vor allem aber pflegeleicht und gut waschbar. Die Erwin Müller Teddy-Fleece Wohndecke "Salerno" ist besonders praktisch. Sie ist in 18 modernen Farben erhältlich und in drei Größen. Was alles aus Polyester produziert werden kann, zeigt sich bei der Webpelz-Decke "Wolf". Das Fell sieht täuschend echt aus und fühlt sich seidig weich wie Pelz an. Polyacryl ist eine synthetische Faser, die im Aussehen Wolle ähnelt. Sie ist besonders bauschig, formbeständig, pflegeleicht und trocknet schnell. Das Erwin Müller Strick Plaid "Turin" ist aus 100% Polyacryl gearbeitet. Durch das geringe Gewicht ist das Plaid vielseitig einsetzbar und der ideale Begleiter auch für unterwegs. Firmenprofil Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht. Qualitätsmarke Erwin Müller - seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand. Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko" sowie "Tisch & Küche" Artikel für die ganze Familie. Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit. Firmenkontakt

