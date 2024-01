Startseite Memes und Humor im Fossil-Turm Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-01-24 07:10. Begleiten Sie Lily beim Start ins neue Jahr und lernen Sie mehr über ihre Vorsätze und das Arbeiten im Fossil-Turm in der Erlenmatt. Wie viele andere nahm sich dieses Jahr auch Lily Neujahrsvorsätze. Nachdem sie im Dezember bereits so wertvolle Lektionen über den Wert ihrer Arbeit und die Definition von Erfolg lernen durfte, war sie fest entschlossen, ihre Vorsätze im Jahr 2024 einzuhalten. Lilys Liste der Vorsätze umfasste die üblichen Verdächtigen: gesünder essen, regelmässig Sport treiben und mit Stress positiv umgehen. Aber es gab einen Vorsatz, der sich von den anderen abhob: Sie war entschlossen, mehr Humor in ihr Leben zu bringen. Lily hielt Lachen für die beste Medizin und sie hatte sich vorgenommen, diese Wahrheit in ihre Arbeit als Grafikdesignerin einfliessen zu lassen. Praktischerweise begann das Arbeitsjahr bereits mit dem zweiten Januar, da konnte Lily gleich voll durchstarten! Anstelle ihres üblichen Kaffees braute sie sich ein Heissgetränk, dass sie "Kichersaft" nannte - eine Mischung aus Kaffee, heissem Kakao und einem Hauch von Zimt, die ihren Tag garantiert mit einem Lächeln beginnen liess. Während sie an ihrer Kreation nippte, dachte Lily über Ideen für ihr erstes Projekt nach... Die Inspiration schlug ein wie der Blitz! Sie beschloss, eine Reihe von Memes zum Thema Büro zu erstellen, die ihre Kollegen den ganzen Tag über zum Lachen bringen würden. Lily begann gleich am Küchentisch mit den ersten Skizzen und verwandelte alltägliche Büroszenarien in witzige Grafiken. Sie kreierte unter anderem "die Meeting-Sünde", in dem eine überflüssige Frage das Meeting um 25 Minuten verlängert oder "cutest girl in the office", wobei die Protagonistin allein im HomeOffice sass und viele weitere Memes aus ihrem Büroalltag. Zurück im Büro im Fossil-Turm wurden Lilys Memes sofort ein Hit. Die Kolleginnen und Kollegen erfreuten sich an der Auflockerung des zuvor konservativeren Büroalltags und konnten nicht widerstehen, Lilys Memes in internen Chats und sogar den sozialen Medien zu teilen. Bald wurde Lily mit Anfragen für individuelle Designs überhäuft und ihr Vorsatz schien sich in einen ausgewachsenen Nebenerwerb zu verwandeln. Doch daran hatte Lily kein Interesse und sie lehnte diese Aufträge dankend ab. Da diese Arbeiten in ihrer Freizeit entstanden, wollte sie dort auch weiterhin den Fokus auf ihre Vision legen können und sich nicht für andere verpflichten. Die Kolleginnen und Kollegen verstanden und genossen es, weiterhin in den Genuss von Lilys Kreativität und Humor zu kommen. Lilys Bemühungen hatten sich nach drei Wochen bereits ausgezahlt. Die Atmosphäre im Büro hellte sich auf, Teams waren nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener und freundlicher im Umgang miteinander. Lily hatte ihren Arbeitsplatz unter dem grauen Mantel des Basler Winters in eine Oase der Freude und des gemeinsamen Erfolges verwandelt. Tauchen auch Sie in die erfolgreiche und zufriedene Arbeitswelt im Fossil-Turm der Erlenmatt ein! Alle relevanten Informationen finden Sie auf https://www.erfolg.casa. Für Fragen und Besichtigungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

https://www.straubundpartner.com