Startseite Scientology Kirche Berlin: Lyrik und bildende Kunst vermitteln die Wichtigkeit von Menschenrechten Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-01-23 16:29. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird durch Worte und Bilder von Künstlern zum Leben erweckt Anlässlich des 75. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) veranstaltete die Scientology Kirche Berlin eine Kunstausstellung und eine Dichterlesung als lebendiges Beispiel für Artikel 19: Freiheit der Meinungsäußerung. Das Programm, das im Informationszentrum der Kirche in der Otto-Suhr-Allee 30 im Herzen Berlins stattfand, umfasste Lyriklesungen und Gemälde von drei Künstlern, die sich alle auf Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bezogen. Die Ausstellung wurde mit einem Überblick des Beauftragten für soziale Reformen der Scientology Kirche Berlin eröffnet, der über Initiativen berichtete, die die Kirche unterstützt, um das Bewusstsein für die Menschenrechte zu schärfen. Er teilte mit, warum die Kirche beschlossen hat, die Kunst in diese Feier einzubeziehen. In dem Buch Wissenschaft des Überlebens schrieb der Autor, Menschenfreund und Scientology-Gründer L. Ron Hubbard: „Der Künstler spielt eine überragende Rolle bei der Förderung der Realität von heute und der Erschaffung der Realität von morgen. Er nimmt mit seiner Arbeit einen Rang ein, der noch vor dem Rang der Wissenschaft liegt, soweit es die Bedürfnisse und Erfordernisse des Menschen betrifft. Die Kulturstufe einer Gesellschaft lässt sich direkt an der Anzahl ihrer Leute messen, die auf dem Gebiet der Ästhetik tätig sind… Da sich der Künstler mit zukünftigen Realitäten befasst, strebt er immer nach Verbesserungen oder Änderungen der bestehenden Realität. Dies macht ihn unausweichlich zu einem Rebellen gegen den Status Quo. Tagtäglich vollbringt der Künstler eine friedliche Revolution, indem er die neuen Realitäten der Zukunft postuliert.“ Ein Dichter wies bei der Veranstaltung darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Menschen sagen, was sie glauben. Das Recht, dies zu tun, ist in Artikel 19 der AEMR verankert: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen unangefochten anzuhängen und über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ Eine Dichterin sprach über ihre persönlichen spirituellen Ziele und was sie durch ihr Studium und die Ausübung der Scientology Religion erreicht hat – ein Recht, das in Artikel 18 der AEMR verankert ist: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“ Ein Gast merkte an, dass ihm die Bedeutung von Artikel 20, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, bis zum COVID-Lockdown nicht bewusst war, als Maßnahmen zum Schutz der Menschen die freie Ausübung dieses Rechts verhinderten. Erst als alle Beschränkungen aufgehoben wurden, wurde ihm klar, wie sehr dies sein Wohlbefinden und sein Gemeinschaftsgefühl beeinträchtigt hatte. Die Scientology Kirche Berlin ist eine Ideale Scientology Organisation, die so aufgebaut ist, dass sie ihren Gemeindemitgliedern die vollständigen Dienste der Scientology Religion zur Verfügung stellt und als Treffpunkt für gemeinsame Bemühungen zur Förderung von Menschen aller Konfessionen dient.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von United for Human Rights oder in der Scientology Kirche in Ihrer Nähe. Oder sehen Sie sich Episoden von Voices for Humanity über Menschenrechtsverfechter an, die diese Programme genutzt haben, um wichtige soziale Veränderungen in ihren Gemeinden und Nationen zu erreichen. Das Scientology Network wird auf DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse ausgestrahlt und kann auf Scientology.tv, über mobile Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Seit dem Start mit einer Einführung durch das kirchliche Oberhaupt der Scientology, David Miscavige, im März 2018 wurde das Scientology Network in 237 Ländern und territorialen Gebieten in 17 Sprachen gesehen. Über Frank Busch Vorname

