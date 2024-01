Startseite "Die Text-Komplizin" Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 16:22. Der neue Podcast für verkaufsstarkes Texten im Business "Die Text-Komplizin" - Der neue Podcast für verkaufsstarkes Texten im Business [Kelkheim, 23.01.24] - Die Liste der Aufgaben, mit denen sich Selbstständige und Unternehmer jeden Tag beschäftigen müssen, ist lang. Vieles davon geschieht neben dem Tagesgeschäft. Und manches macht keinen Spaß. So quälen sich zahlreiche Unternehmer damit, ihre Marketingtexte zu schreiben. Weil sie keine Zeit haben, ihnen die Ideen fehlen oder sie schlicht keine Worte finden für das, was sie sagen wollen. Doch damit ist jetzt Schluss! Podcast "Die Text-Komplizin" geht am 23. Januar auf Sendung Dieser Podcast nimmt den Text-Erfolg von Unternehmen ins Visier. Denn Gastgeberin und Text-Komplizin Sandra Brestrich verrät verboten gute Tipps für Marketingtexte und erklärt Schritt für Schritt, wie dieses Verkaufen mit Worten funktioniert. Die "Text-Komplizin" ist mehr als nur ein Podcast - sie ist die Geheimwaffe für all jene, die ihre Botschaft klar, überzeugend und verkaufsstark formulieren wollen. Mit einer Mischung aus praxisnahen Tipps, fesselnden Interviews und Wissenshäppchen aus der Verkaufspsychologie bietet der Podcast wertvolle Hilfe für alle Selbstständigen und Unternehmer, die ihre Texte selbst - jedoch nicht allein - schreiben wollen. "Mein Ziel ist es, den Hörern Werkzeuge an die Hand zu geben, um überzeugende Texte schreiben zu können und ihre Botschaft effektiv zu vermitteln", sagt Sandra Brestrich. "Ich möchte inspirieren, informieren und unterstützen, damit jeder Unternehmer die Wirkung von Worten voll ausschöpfen kann." Die Episoden des Podcast werden wöchentlich auf Spotify, iTunes, Amazon Music und Google Podcast veröffentlicht und sind kostenlos für alle Hörer zugänglich.

Um "Die Text-Komplizin" anzuhören und von Expertentipps zu profitieren, besuchen Sie https://text-komplizin.de/podcast/ Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte: Text-Komplizin Sandra Brestrich

Telefon: 0172 97 13 355

E-Mail: kontakt@text-komplizin.de

Text, Content, Strategie für Soloselbstständige und KMU

Text-Komplizin

Sandra Brestrich

Altenhainer Str. 31

65779 Kelkheim

01729713355

