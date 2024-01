Startseite ehotel AG: Vorreiter in Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet als "Arbeitgeber der Zukunft 2024" Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 14:52. Die ehotel AG freut sich, das Siegel 'Arbeitgeber der Zukunft 2024' vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Kooperation mit DUP Unternehmer erhalten zu haben. Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Rolle der ehotel AG in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Schlüsselfaktoren: Digitalisierung und Innovationskraft

Die ehotel AG setzt neue Maßstäbe in der digitalen Transformation und Innovation. Durch den Einsatz modernster Technologien und kreativer Lösungsansätze wird die ehotel AG als Vorreiter in der digitalen Wirtschaftslandschaft anerkannt. Nachhaltigkeit: Teil der Firmenphilosophie

Das Engagement der ehotel AG für nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung langfristiger Strategien betont unseren Anspruch, eine nachhaltigere Zukunft aktiv mitzugestalten. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Integration von Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsreisen. Kunden profitieren von unserer einzigartigen Meta-Search-Technologie, die es ermöglicht, gezielt nach umweltfreundlichen Hotels zu suchen, wobei Unternehmensrichtlinien und Nachhaltigkeitsfilter berücksichtigt werden. Zudem trägt ehotel AG aktiv zur Förderung der Elektromobilität bei, indem sie Hotels mit E-Ladestationen anbietet, und unterstützt so Kunden, die auf Elektromobilität setzen. Die Transparenz der CO2-Fußabdrücke der Hotels und die Filteroptionen für nachhaltiges Reisen unterstreichen unser Bestreben, nachhaltige Mobilität zu fördern und unseren Kunden zu ermöglichen, ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Attraktives Arbeitsumfeld für junge Talente

Die ehotel AG zeichnet sich als 'Arbeitgeber der Zukunft' durch ein attraktives und unterstützendes Arbeitsumfeld aus, das insbesondere für junge, qualifizierte Talente attraktiv ist. Unser Unternehmen legt großen Wert auf einen effizienten Einstellungsprozess und ein umfassendes Onboarding-Programm, um eine reibungslose Integration neuer Mitarbeiter zu gewährleisten und eine ganzheitliche Mitarbeiterentwicklung zu fördern. Effizienz und Transparenz: Im Fokus unserer Arbeit

Wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeitsweise in allen Unternehmensbereichen als effizient und transparent ausgezeichnet wurde. Zudem haben wir ein internes Bonussystem und messbare Kennzahlen implementiert, um das Vertrauen und die Fairness innerhalb des Unternehmens zu stärken. Darüber hinaus werden regelmäßige Ideenpools veranstaltet, bei denen Mitarbeiter aktiv eingebunden werden, um Innovationen zu fördern. Worte von CEO Fritz Zerweck

"Wir fühlen uns sehr geehrt, als 'Arbeitgeber der Zukunft 2024' ausgezeichnet zu werden. Das Siegel ist eine Anerkennung unserer Vision und unserer Bemühungen, ein zukunftsorientiertes und digitales Arbeitsumfeld zu schaffen", sagt Fritz Zerweck, CEO der ehotel AG. "Es motiviert uns, weiterhin Talente zu fördern und Innovationen voranzutreiben, um eine erfolgreiche Zukunft zu sichern." Weitere Informationen zum "Arbeitgeber der Zukunft" auf https://www.diqp.eu/arbeitgeber-der-zukunft/

sowie auf https://www.ehotel.de/de/news/onboarding-bei-ehotel-dein-start-in-berlin... Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. Firmenkontakt

ehotel AG

Christoph Metz

Greifswalder Straße 208

10405 Berlin

030 473 73 0

http://www.ehotel.de Pressekontakt

ehotel AG

Christian Schmidt

Greifswalder Straße 208

10405 Berlin

030 473 73 245

