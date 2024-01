Standing Ovations für Nicole Simmel beim Speaker Slam

Leadership im Zeitenwandel

Beim 16. Internationalen Speaker Slam am 18. Januar 2024 in Mastershausen bei Frankfurt/Main begeisterte Nicole Simmel (57), Expertin für ganzheitliche Beratung geschäftsführender Persönlichkeiten in Industrie und Wirtschaft, als Abschlussrednerin ihr Publikum und die Jury gleichermaßen. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam in den Studios des Top Speakers Hermann Scherer statt. 117 Teilnehmer aus 21 Ländern und 4 Kontinenten traten beim 16. Internationalen Speaker Slam gegeneinander an.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Nicole Simmel gelang als Finalistin dieser Spagat. Sie inspirierte die anwesenden internationalen Unternehmer und Führungskräfte, deren Anforderungen als auch Nöte sie nach gut 30 Jahren Erfahrung bestens versteht.

Aktuell stehen führende Persönlichkeiten in Industrie und Wirtschaft vor extremen Hürden und Herausforderungen. In fast allen Unternehmen und Sparten in Industrie und Wirtschaft erlebt Simmel immer wieder, welche sensiblen und tiefgehenden Themen Unternehmer, Entrepreneure und Führungskräfte mit sich alleine ausmachen. An der Spitze ist zuweilen eine gewisse Einsamkeit zu beobachten, wenn es darum geht, sich vertraulich "alles von der Seele zu reden". Das passt nicht in das Bild, welches die Führungsspitze vermittelt. Die menschliche Komponente, die Seele und ihre Bedürfnisse werden hierbei übersehen. Es häufen sich Artikel in den Medien, die über den Status "Lonely at the top" oder "Erfolgreich, aber unglücklich" oder "Ausgebrannt - Führungspersönlichkeiten am Limit" berichten. Simmel unterstrich einen enormen Mehrwert für Manager sich, mehr als jemals zuvor, einem externen Gesprächspartner mit entsprechender Expertise anzuvertrauen.

Zum Abschluss dieses Speaker Slams überraschte sie ihr Publikum mit einer energetischen Übung, die zu sofortiger innerer Stärke, Gelassenheit und mehr Präsenz führt und von allen begeistert angenommen wurde. Tief berührt dankte das Publikum Nicole Simmels Vortrag mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Bei einem Vortrag in der Kürze alles zu sagen, was wichtig ist, und sich parallel mit seinem Publikum zu verbinden, das ist die Königsklasse im professionellen Speaking.

Großes Lob gab es von der fachkundigen Jury, welche sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte: "Sie bringt genau das auf die Bühne was jetzt auf die Bühne gehört". "Sehr kraftvoll und geerdet". "Die goldene Krönung mit diesem Abschluss des Abends". "Sie berührt ihr Publikum". "Das, was sie macht, in vier Minuten zu bringen ist hohe Kunst". "Eine Erscheinung auf der Bühne, die es schafft ihre Energie auf das Publikum zu übertragen".

Vier Minuten, die Menschen begeistert haben und lebensverändernd wirken.

Mission "Leadership im Zeitenwandel"

Ganzheitliche Beratung für Unternehmer und Führungskräfte

Nicole Simmel lebt ihre Leidenschaft, Gabe und Berufung um Unternehmer, Entrepreneure und Führungskräfte ganzheitlich zu beraten, ihre Transformation zu begleiten.

Wissen und Erfahrungen aus 30 Jahren Berufserfahrung sind das Herz und die Motivation ihrer feinfühligen Unternehmerberatung und Prozessbegleitung: Niveauvoll, kompetent, unkonventionell, bodenständig, empathisch, vertrauensvoll, diskret und nachhaltig wirkungsvoll.

Kontakt

Nicole Simmel Unternehmerberatung

Nicole Simmel

Am Kaltberg 4

56588 Waldbreitbach

015209491509

http://www.nicolesimmel.com