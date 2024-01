Startseite Exzellenter Kundenservice in 360 Grad Sichtweise Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 11:27. Exzellenter Service kommt wieder in Mode Jeannette Krech - Miss-Excellence ist eine Vorreiterin im 360 Grad Service. In dem eine umfassende Herangehensweise aus Kundensicht angegangen wird. Sie konnte den 16. Internationalen Speaker Slam für sich gewinnen. Der Erfolg kommt nicht zufällig zustande, sondern ist das Ergebnis einer konsequenten Hingabe zur Exzellenz im Kundenservice. Jeannette Krech hat nicht nur den Wettbewerb um hochkarätige Sprecher gewonnen, sondern auch den Fokus auf 360-Grad-Service als Maßstab für einen umfassenden Ansatz aus Kundensicht bekräftigt. Mit einer breiten Palette von Dienstleistungen rund um die Kundenreise und über 30 Jahren Erfahrung, hat Jeannette Krech bewiesen, dass Exzellenz nicht nur ein Versprechen, sondern ein gelebter Grundsatz ist. Vom ersten Kontakt über den Kaufprozess bis hin zur fortlaufenden Kundenbetreuung bietet das Unternehmen eine nahtlose Erfahrung, die auf den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden basiert. "Unsere Verpflichtung zur Kundenzufriedenheit geht weit über den Moment des Kaufs hinaus. Der Gewinn des International Speaker Slam bestärkt mich in meinem Ansatz, eine umfassende Betreuung aus der Sicht unserer Kunden sicherzustellen", sagt Jeannette Krech. Der International Speaker Slam ist ein weltweiter Wettbewerb, bei dem sich aus 21 Ländern insgesamt 117 Teilnehmer aus verschiedenen Branchen qualifizieren konnten. Der Gewinn dieses Wettbewerbs unterstreicht nicht nur die Führungsposition von Jeannette Krech in der Branche, sondern auch das Engagement für Innovation und inspirierende Kommunikation. Dieser jüngste Erfolg festigt Jeannette Krech als Pionier in der Branche und bestätigt die Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen im Bereich 360-Grad-Service. Ihr nächster Auftritt findet in Las Vegas statt und ist bereits ausgebucht. Auch dort wird sie Ihren Vortrag mit den Worten..."Ein Lächeln verändert die Welt " beenden. Mit einer breiten Palette von Dienstleistungen rund um die Kundenreise und über 30 Jahren Erfahrung, hat Jeannette Krech bewiesen, dass Exzellenz nicht nur ein Versprechen, sondern ein gelebter Grundsatz ist. Vom ersten Kontakt über den Kaufprozess bis hin zur fortlaufenden Kundenbetreuung bietet das Unternehmen eine nahtlose Erfahrung, die auf den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden basiert. Kontakt

