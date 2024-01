Startseite WERTIGKEIT GEWINNT: EXCELLENCE AWARD FÜR WERTSCHÄTZUNG Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 11:26. Excellence Award für Inspirierenden Vortrag über Wertschätzung und Selbstvertrauen Beim 16. internationalen Speaker Slam mit 117 Teilnehmern aus 21 Ländern und 4 Kontinenten begeisterte Andreas Völker das internationale Publikum mit seinem Vortrag über Wertschätzung und Wertigkeit. Er überzeugte die Jury sowie das Publikum und gewann den renommierten Excellence Award. Als Gründer der Motivationsmarke SIWYA konnte er seine These untermauern, dass Wertschätzung zu mehr Lebensfreude, höherer Mitarbeiterzufriedenheit und einem positiveren Umfeld führt. Sein Vortrag fand großen Anklang bei den Scouting-Experten aus Radio, Medien und Buchbranche. Die Rede von Andreas Völker berührte nicht nur die Zuhörer vor Ort in der ausverkauften BigHall, sondern auch die Live-Übertragung der Veranstaltung. Seine Fähigkeit, verschiedene Aspekte seines Lebens in Einklang zu bringen und gleichzeitig anderen zu helfen, macht ihn zu einer echten Bereicherung für die Gesellschaft. Angesichts der aktuellen Ereignisse in der Welt ist sein Thema des Selbstvertrauens und der Bedeutung jedes Einzelnen wichtiger denn je. Seine Vision ist es, möglichst vielen Menschen zu helfen, optimistischer in die Zukunft zu blicken und wieder an die eigenen Stärken zu glauben. Mit seinem inspirierenden Vortrag hat Andreas Völker bewiesen, dass er nicht nur als Experte auf dem Gebiet der Wertschätzung und des Selbstvertrauens anerkannt werden sollte, sondern auch als wertvoller Gewinn für jeden, der seine Botschaft hört. Sein beeindruckender beruflicher Werdegang und seine einzigartige Herangehensweise machen ihn zu einem Experten auf seinem Gebiet und zeigen seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und inspirierend zu präsentieren. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen hat er bereits weitere Aufträge erhalten, darunter eine ausverkaufte Keynote in Las Vegas. SIWYA ist mehr als nur eine Marke. Sie verkörpert den Geist der Transformation u die Kraft, die in jedem einzelnen Schritt liegt, um den eigenen Wert zu steigern. Inspiriert von der Reise der Befreiung von Zwängen und der intensiven Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsentwicklung, möchte SIWYA Menschen dazu ermutigen, ihre einzigartige Reise anzutreten und ihr volles Potenzial zu entfalten. Kontakt

