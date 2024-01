Startseite In 240 Sekunden, den Service revolutioniert und damit den Excellence Award geholt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 11:26. Am vergangenen Freitag wurde in Mastershausen ein bemerkenswertes Kapitel in der Geschichte internationaler Speaker Slams geschrieben.

Nach Stationen in Großstädten wie New York, Miami, Dubai, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Wien organisierte der bekannte Top-Speaker Hermann Scherer die Veranstaltung dieses Mal in Mastershausen.

Mit Referenten aus aller Welt ist dieser globale Wettbewerb mit 120 Teilnehmern aus 21 Ländern größer denn je. Unter ihnen stach insbesondere Ivonne Lubnau hervor.

Mit ihrem Thema "Ich zeige dir, wo der Service die Aufmerksamkeit hat" brachte sie nicht nur das Publikum zum Lachen, sondern riss es auch mit ihrer begeisternden Darbietung von den Stühlen, wobei die Dezibel-Grenze oft über 100 überschritten wurde. Ihr Auftritt war sehr gut und beeindruckte nicht nur das Publikum, sondern auch die hochkarätige Jury.

Der Jury gehörten unter anderem Jörg Rositzke, Geschäftsführer des Fernsehsenders Hamburg 1, und Josua Laufer vom Expertenportal an. Ihr Engagement und ihre leidenschaftliche Präsentation holte sie den Excellence Award nach Hause.

Sie ist bekannt für ihren Glauben und ihre Leidenschaft für Service und Aufmerksamkeit, demonstrierte eindrucksvoll die Essenz des Speaker Slam. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin des Wettbewerbs verfasste eigene Texte und entschied individuell über das Thema seines bzw. ihres Vortrags.

Eine besondere Herausforderung bestand darin, jedes Thema auf nur vier Minuten zu komprimieren und gleichzeitig das Publikum zu begeistern und zu fesseln.

Nach genau vier Minuten wurde der Ton ausgeschaltet. Dies ist ein Format, das sowohl Präzision als auch Kreativität erfordert.

Ivonne Lubnau hat diese Herausforderung erfolgreich gemeistert.

Ihre Beiträge waren nicht nur humorvoll und unterhaltsam, sondern auch inspirierend und motivierend. Sie hat sich als Meisterin kurzer, aber wirkungsvoller Reden erwiesen.

