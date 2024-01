Startseite Luzerner Redner holt Award Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-23 08:41. am 16. internationalen Speaker Slam Am internationalen Speaker Slam von Hermann Scherer in Mastershausen traten letzte Woche 117 Teilnehmer aus 21 Nationen auf zwei beeindruckenden Bühnen gegeneinander an, um ihre inspirierenden Botschaften zu teilen. Darunter auch der Surseer Multiunternehmer Adrian Lang, der in einer 4-minütigen Keynote sein Redetalent unter Beweis stellen musste. Mit einer Jury aus Autoren, Radio- und Medienexperten und einer potentiellen Live-Stream-Zuschauerzahl von über 100'000 wagte Adrian Lang den Schritt, sich mit anderen internationalen Rednern zu messen - mit Erfolg.

Adrian Lang betritt die Bühne mit dem Thema Mindset/Persönlichkeitsentwicklung. Adrian Lang ist fest davon überzeugt, dass die richtige Einstellung der Schlüssel zum Erfolg in allen Lebensbereichen ist und genau dafür setzt er sich ein. Es ist faszinierend zu sehen, dass ein positives Mindset einen enormen Einfluss auf alle Lebensbereiche hat und sowohl Erfolg als auch psychische Gesundheit fördert. Erfolg, Gesundheit und Glück gehen Hand in Hand, wie unzählige Studien und Artikel aus Harvard belegen. Dazu gehört auch, private und berufliche Beziehungen und Netzwerke zu pflegen, Zeit mit positiven Menschen zu verbringen und in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren.

Adrian Lang ist Unternehmer und Keynote Speaker in Sursee. Seine erfolgreiche Karriere startete er in der Finanzbranche. 2016 machte er sich mit dem Weiterbildungsunternehmen LANG Training Group AG selbstständig und gewann rasch das Vertrauen zahlreicher Schweizer Grossunternehmen. 2019 folgte die Gründung der Weiterbildungsplattform Business Schmiede Schweiz AG. Gemeinsam mit seinem Team verfolgt Adrian Lang konsequent seinen Weg, Menschen zu inspirieren und weiterzubringen. Sein Motto, das ihn seit vielen Jahren begleitet und für das er täglich einsteht: Mit einer optimistischen Grundhaltung und dem richtigen Mass an Ambitionen kann man viel mehr erreichen, als man denkt! Wir begleiten ambitionierte Menschen. Damit sie über sich selbst hinauswachsen - und zwar weiter, als sie sich das vorstellen können. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu machen und deine Komfortzone zu verlassen? Hier vermitteln dir Profis das nötige Werkzeug dazu. Unsere Business Schmiedinnen und Schmiede sind Klein- und Mittelunternehmer, Selbstständige, Vertriebsfachleute und -Neulinge, Führungspersönlichkeiten und Menschen, die ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen. Gemeinsam schmieden wir Erfolge!

Kontakt
Business Schmiede Schweiz AG
Adrian Lang
Wassergrabe 6
6210 Sursee
041 925 79 51
http://business-schmiede.ch/

Business Schmiede Schweiz AG

Adrian Lang

Wassergrabe 6

6210 Sursee

041 925 79 51

