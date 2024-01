Startseite Erster Platz für Frank Liebe feat. Asia Mae Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Mo, 2024-01-22 16:51. Am 3. November 2023 veröffentlichte der Berliner Sänger,

Musiker und Dichter Frank Liebe eines seiner wichtigsten

Lieder und legt den musikalischen Finger in die Wunde des

Weltgeschehens…Die Menschen sollen zuhören!

Frank Liebe feat. Asia Mae - Ich will auch morgen wieder lachen Dieser sehr nachdenkliche Song über die Gedanken eines Kindes zum Weltgeschehen kam nun 5 X hintereinander auf Rang 1 in Freds Hitparade bei Radio FFR. Damit gehört Frank Liebe zu den wenigen Interpreten, die es bei Fred Lühne gleich auf Platz 1 schafften und dort bis zum Schluss blieben. Dieses berührende Lied des Berliners hat es aber auch wirklich verdient und die Hörer haben mit dieser Wahl sehr guten Geschmack und Gespür für eine wichtige Thematik im Gesang gezeigt. Frank Liebe hat seinem Lied "ICH WILL AUCH MORGEN

WIEDER LACHEN" ganz bewusst die Stimme eines Kindes

gegeben und ist diesmal selbst sängerisch in den Hintergrund

getreten...das ist sein Statement. Die junge Dame Asia Mae Wittke bringt mit

ihrer Stimme all das mit, was der Song braucht: Kraft,

Eindringlichkeit, Fragilität und eine für ihr Alter enorme

Stimmsicherheit und Unverwechselbarkeit.

Im Schlussteil wird der Song durch den Chor der Kinder der

Immanuel Grundschule in Spandau unterstützt und gibt dem

Sinn des Textes den entsprechenden Nachdruck.

Bericht: Hans Peter Sperber, mit Auszügen aus dem Lied

