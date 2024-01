Startseite Lavolta Naturkosmetik Onlineshop Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 16:50. 10 Euro Treue-Gutschein WIR SAGEN DANKE Ihre Treue schätzen wir sehr und möchten uns von Herzen für Ihre langjährige Unterstützung bedanken. Als kleines Dankeschön, schenken wir Ihnen einen 10 EURO Gutschein, gültig für alle Bestellungen ab 30 Euro Warenkorbwert in unserem Online Shop. Um den Gutschein einzulösen, geben Sie den Code JAN10 während des Bestellvorgangs ein. Wir wünschen viel Freude beim Shoppen und hoffen, dass Sie weiterhin glücklich mit unseren Produkten sind.

Die Aktion ist bis zum 29.01.2024 gültig. ************************************************************************************* Shea Intensiv 24h Anti-Age Aufbaucreme

Unsere Shea Intensiv 24h Anti-Age Aufbaucreme bietet reifer und pflegebedürftiger Haut intensive Pflege. Mit einem Mix aus Hyaluronsäuremolekülen, Edelweiß und Vitamin E fördert sie die Hautregeneration, mildert Trockenheitsfältchen und schützt vor vorzeitiger Alterung. Entdecken Sie die regenerative Anti-Aging Gesichtscreme für nur 21,99EUR in unserem Naturkosmetik Onlineshop

(https://lavolta.de/shea-intensiv-24h-anti-age-aufbaucreme-mit-tigergras-...)

************************************************************************************* Shea Anti-Rötungen Creme gegen Couperose Unsere Shea Anti-Rötungen Creme kaschiert Hautrötungen sofort mit natürlichen Mineralpigmenten und Spirulina. Der Wirkstoffkomplex aus Mäusedorn, Tigergras und Rosskastanienextrakt mindert langfristig die Sichtbarkeit von Gesichtsrötungen. Panthenol verbessert die Hautfeuchtigkeit.

Entdecken Sie die ultimative zweifache Lösung gegen Couperose - Sofortkaschierung und langfristige Bekämpfung. Entdecken Sie die Shéa Anti-Rötungen Creme für nur 28,99EUR in unserem Naturkosmetik Onlineshop

(https://lavolta.de/shea-anti-roetungen-creme-mit-spirulina-und-panthenol...)

************************************************************************************* Shéa Winter Wellness schützende Anti-Aging Creme Unsere Lavolta Winter Wellness Gesichtscreme schützt die Haut im winterlichen Stress. Die einzigartige Formel legt sich wie ein Schutzfilm um die Haut, sorgt für eine ausgeglichene Hydro-Lipid-Balance und ein entspanntes Hautgefühl.

Nachtkerzenöl, Sheabutter und Mandelöl pflegen intensiv, während Coenzym Q10 und Vitamin E vor Umwelteinflüssen schützen. Entdecken Sie die Lavolta Cold Cream Gesichtscreme und gönnen Sie Ihrer Haut ein Moment der Winter-Wellness. Entdecken Sie die Shea Cold Cream Winter Wellness Creme für nur 29,99EUR in unserem Naturkosmetik Onlineshop

(https://lavolta.de/shea-cold-cream-winter-wellness-200-ml-lim-edition/?u...)

*************************************************************************************

SHÉA INTENSIV- Anti-Aging Formel Die Pflegelinie Shea Intensiv ist eine intensive Anti-Aging Formel für reife und empfindliche Haut. Reife Haut bedarf mehr Feuchtigkeit und Lipide. Das wird der Haut mit der reichhaltigen und parfumfreien Anti-Aging Pflegelinie Shea Intensiv zurückgegeben. Sanft in der Anwendung und stark in der Wirkung, dafür steht die Shea Gesichtspflege. Ausgesuchte Wirkstoffe wie Edelweiß, Centella Asiatica, Sheabutter und 4-fach Hyaluron bieten Ihnen beste Hautergebnisse mit hervorragender Verträglichkeit. Naturkosmetik Online Shop - Shea Intensiv Pflegelinie (https://lavolta.de/pflegeprodukte/shea-intensiv/) Bei Dr. Armah's Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden. Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen - ganz natürlich. Firmenkontakt

Dr. Armah Lavolta

Frederik Armah

Holstenkamp 40

22525 Hamburg

0404162620

https://lavolta.de/ Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746

https://www.new-media-design.info Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten