Startseite Mit Tabuthema Tod den 16. internationalen Speaker Preis gewonnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 16:35. Isabell Maurer traut sich und siegt Beim internationalen Speaker Slam hat die Speakerin, Loslass-Expertin und Autorin Isabell Maurer sich getraut, ein Tabuthema anzusprechen und damit gesiegt. 117 Menschen aus 21 Ländern und vier Kontinenten traten bei diesem Wettbewerb auf zwei Bühnen gegeneinander an. Die Herausforderung: sich zunächst gegen die harte Konkurrenz bis ins Finale durchzusetzen und danach das Publikum und eine Fachjury, welche aus Autoren, Speakern und Unternehmern bestand, in nur 4 Minuten von sich und ihrem Thema zu überzeugen. Isabell Maurer hat sich gewagt, das Thema Tod mit auf diese internationale Bühne zu nehmen. Mit Erfolg. Da war selbst der Top-Speaker Hermann Scherer kurz sprachlos und vor allem gerührt. "Wahnsinn, genau so geht das. Danke." So bringt er die inspirierende Rede von Maurer auf den Punkt. Der Wettbewerb fand nach New York, Wien, Dubai, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München nun am 18.01.24 in Mastershausen statt. Durch ihre Arbeit als Trauerrednerin erfährt Maurer beinahe täglich, wie kurz das Leben sein kann und wie viele Träume ungelebt bleiben. Warum? Weil wir immer denken, wir hätten noch ewig Zeit. Stimmt aber nicht, denn unser aller Leben ist endlich. Manchen werden 90 Jahre geschenkt, anderen nur acht Tage. Deswegen hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Menschen an das Geschenk namens Leben immer wieder liebevoll zu erinnern. Mit dieser Botschaft hat sie die Zuhörer und die Jury deshalb auch nicht nur berührt und überzeugt, sondern auch etwas in Ihnen bewegt. "Danke für dieses liebevolle Wachrütteln. Ich habe gelächelt und zugleich geweint. Und direkt mit meiner Loslass-Liste begonnen," so ein Jurymitglied. Mit Worten von Herzen für Herzen. Ich verhelfe Menschen zu einem erfüllteren Leben. Kontakt

Freie Rednerin

Isabell Maurer

Breitenfeldstr 45a

79341 Baden-Württemberg - Kenzingen

015782117536

http://www.isabellmaurer.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten