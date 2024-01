Startseite Zukunftsvision zirkuläre Haushalte Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 15:22. VERBRAUCHER INITIATIVE ist Partner im EU-Projekt CARE Berlin, 22. Januar 2024. Mit Jahresbeginn ist ein neues EU-Projekt an den Start gegangen, das von der VERBRAUCHER INITIATIVE und zehn weiteren Organisationen aus sechs EU-Staaten umgesetzt wird. "CARE", kurz für "Circular consumption Activities to tRansform households toward material Efficiency", hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 rund 100 Haushalte in ganz Europa bei einer nachhaltigen Transformation zu begleiten und somit einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern. Die Grundidee von CARE ist es, europäische Verbraucherinnen und Verbraucher beim Übergang hin zu kreislauffähigeren Haushalten zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Reduktion von Lebensmittelabfällen sowie der Reparaturfähigkeit und dem Erhalt von Kleidung. Beide Konsumbereiche besitzen jeweils großes Potenzial für Kreislaufwirtschaft in Privathaushalten. Um die genannten Ziele zu erreichen, werden im Rahmen des Projektes Testpiloten durchgeführt. Diese konzentrieren sich auf ganzheitliche, soziale und materielle Aspekte des Haushaltsalltags und beinhalten sowohl kostenlose Beratungsangebote als auch solche Maßnahmen, die auf eine Änderung von Konsumgewohnheiten abzielen. Dafür wird CARE eng mit Bürgerinnen und Bürgern in der EU zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen entwickeln. Hierin wird auch einer der inhaltlichen Schwerpunkte der VERBRAUCHER INITIATIVE liegen. Die Wirksamkeit der Testpiloten hinsichtlich der Verringerung von Klima- und Umweltauswirkungen wird schließlich anhand von Lebenszyklusanalysen berechnet werden. Einfach anwendbare Kommunikations- und Verbreitungsinstrumente sollen am Ende zur Verfügung gestellt werden. CARE wird gefördert durch das Horizon Europe-Programm für Forschung und Innovation der Europäischen Union und hat eine Gesamtlaufzeit von 48 Monaten. Das Projektkonsortium besteht aus elf Partnerorganisationen aus Finnland, Norwegen, Schweden, Estland, Österreich und Deutschland. Federführend ist die finnische Universität Tampere (TAU). Vom 17. bis 19. Januar 2024 fand ein Auftakttreffen der beteiligten Partner in Tampere, Finnland, statt. CARE ist mit einer eigenen Webseite im Netz vertreten: www.circularhouseholds.eu. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit. Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45

https://www.verbraucher.org Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten