Startseite CCW 2024: Bei SNcom steht der Kunde im Vordergrund Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 15:08. Auf der Berliner Messe demonstriert das ITK-Systemhaus herstellerunabhängige Lösungen für Contact Center, Digitalisierung und Automatisierung. Kaarst, 22 . Januar 2024 - Auf der CCW 2024 in Berlin demonstriert die SNcom GmbH (https://sncom.de) innovative Kommunikationslösungen, unabhängig von Größe, Branche und Hersteller. Qualifizierte Beratung zu Themen wie Collaboration, Künstliche Intelligenz, Cloud, Security und Contact-Center-Management erhalten Besucher am SNcom-Stand in Halle 3, Stand E3. Die internationale Kongressmesse findet vom 27. bis 29. Februar im Berliner Estrel Congress & Messe Center statt. Als herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus hat sich die SNcom GmbH auf die Fahne geschrieben, für jeden Kunden und für jede Herausforderung eine passende und wirtschaftliche Lösung zu finden.

Dementsprechend präsentiert SNcom von bestimmten Herstellern losgelöste, dafür aber auf Kunden zugeschnittene Systeme, welche die Besucher des SNcom-Messestandes sehr effizient unter die Lupe nehmen können. Denn die Hersteller, mit denen SNcom partnerschaftlich kooperiert, wie zum Beispiel innovaphone, Enghouse, novomind etc., befinden sich in unmittelbarer Nähe des SNcom-Standes. SNcom GmbH - Das ITK-Systemhaus.

Die SNcom GmbH mit Sitz in Kaarst, Niederlassung in Ahlen (Westf.) und Tochterunternehmen der SNcom Hanse GmbH in Hamburg sowie weiteren assoziierten Partnerschaften, ist ein herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus. Die SNcom GmbH wurde im Jahr 2001 in Kaarst bei Düsseldorf gegründet. Von Beginn an ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, immer mit dem Fokus auf die Entwicklung neuester Technologien. Das Leistungsportfolio überzeugt namhafte Kunden vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Die SNcom GmbH verfügt über gebündelte Kompetenz und die nötigen Ressourcen in der Beratung und Realisierung von modernen Kommunikationssystemen, um - im engen Dialog mit dem Kunden - für jede Herausforderung eine passende und wirtschaftliche Lösung zu finden. Kontakt

SNcom GmbH

Diana Dohle

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5

41564 Kaarst

+49 2131 5 23 77 – 119

