Startseite Berleb Media GmbH als "Great Place to Work" zertifiziert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 14:36. Ein Zeichen für herausragende Arbeitgeberqualitäten und zukunftsorientierte Unternehmenskultur München, 22. Januar 2024 - Berleb Media GmbH, das renommierte Unternehmen hinter projektmagazin.de (http://projektmagazin.de/) und der PM Welt (https://www.pmwelt.com/), freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell als "Great Place to Work" zertifiziert wurde. Diese Anerkennung ist ein Beleg für das außerordentliche Engagement des Unternehmens, eine positive und zukunftsorientierte Arbeitsplatzkultur zu schaffen.

"Wir sind unglaublich stolz auf dieses Ergebnis und freuen uns sehr, diesen Titel zu tragen und in Ehren zu halten! Ein Unternehmen, welches diesen Titel wirklich verdient hat.", so Viola Baumgärtner, Marketingleitung bei Berleb Media GmbH.

Die Zertifizierung als "Great Place to Work" unterstreicht, wie Berleb Media GmbH - mit über 23 Jahren Erfahrung in der digitalen Medienbranche - nicht nur inhaltliche Exzellenz anstrebt, sondern auch eine führende Rolle in der Schaffung einer Arbeitsumgebung einnimmt, die Mitarbeiter:innen schätzt und unterstützt. Highlights der Unternehmenskultur bei Berleb Media GmbH:

- Langfristige Sicherheit: Ein stabiler Arbeitsplatz in einem inhabergeführten Unternehmen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung.

- Vielfältige Aufgaben: Abwechslungsreiche Projekte mit Raum für Kreativität und Eigeninitiative.

- Entwicklungsmöglichkeiten: Individuelle Förderung und Weiterbildung in einem dynamischen Umfeld.

- Selbstbestimmung: Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.

- Digital Pioneer: Seit über 23 Jahren ausschließlich digitale Inhalte.

- Familiäre Atmosphäre: Flache Hierarchien, Teamgeist und gemeinsame Aktivitäten.

- Work-Life-Balance: 30 Urlaubstage und Flexwork-Optionen, umgeben von einer malerischen Alpenkulisse.

- Gesundheit und Fitness: Unterstützung durch Zuschüsse zu Sport-Mitgliedschaften und Betriebskrankenversicherung.

- Nachhaltige Altersvorsorge und Mobilitätszuschüsse: Zukunftsplanung und Unterstützung bei Reisekosten.

- Inklusives Umfeld: 100% LGBT-freundlich und Förderung einer offenen Unternehmenskultur.

- Mensch & Tier: Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit Redaktionshunden. Diese Auszeichnung reflektiert das Engagement von Berleb Media GmbH, nicht nur ein führendes Medienunternehmen zu sein, sondern auch ein Ort, an dem Mitarbeiter:innen sich wertgeschätzt fühlen und persönlich sowie beruflich wachsen können. Das projektmagazin ist das führende Online-Fachportal und die größte deutschsprachige Projektmanagement-Community in der D-A-CH Region. Unter www.projektmagazin.de finden Projektmanager:innen, Projektleitende, Projektkoordinator:innen, Projektmitarbeitende und Berater:innen über 2100 lösungsorientierte Fachartikel, 182 praktische Methodenbeschreibungen sowie zahlreiche Werkzeuge, Checklisten und Vorlagen. Das Magazin erscheint alle zwei Wochen mittwochs, mit der aktuellen Online-Ausgabe. Die Plattform verfügt außerdem über ein umfassendes Experten- und Softwareverzeichnis, unabhängige Softwarebesprechungen und das größte deutschsprachige Projektmanagement-Glossar mit über 1600 deutschen und englischen Begriffen. Das projektmagazin bietet seinen Lesern mit den Websessions Impulse und regelmäßigen Austausch mit Experten, wie auch mit seiner Akademie projektmagazin.live Workshops und Seminare mit hohem Praxisbezug und hochwertiger Didaktik, denn Lernen darf Spaß machen. Kontakt

Projektmagazin

Regina Wolf-Berleb

Mehlbeerenstr. 4

82024 Taufkirchen

+49 89 – 242 07 98 -6

