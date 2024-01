Startseite Im Scheinwerferlicht zur Starke wachsen: 'Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi' Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 13:20. Das neue Buch von Daniela Landgraf revolutioniert das öffentliche Sprechen Der Mentoren-Media-Verlag freut sich, die Veröffentlichung des Buches "Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi" von Daniela Landgraf bekanntzugeben. Dieses wegweisende Werk ist ein umfassender Leitfaden für Personen, die ihre Fähigkeiten im öffentlichen Sprechen und in der Präsentation verbessern möchten. Daniela Landgraf, eine erfahrene Moderatorin, Vortragsrednerin und Buchcoach, bietet in diesem Buch ihre umfangreiche Expertise an. Es zielt darauf ab, Leser in ihrem Bestreben zu unterstützen, Schüchternheit und Selbstzweifel zu überwinden und ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen, besonders in Situationen, in denen sie im Rampenlicht stehen. Das Buch behandelt eine Vielzahl von wichtigen Themen: Die Rolle der Körpersprache und der Kleidung in erfolgreichen Präsentationen

Strategien zur Überwindung von Lampenfieber und zum Aufbau von Selbstsicherheit

Anleitung zur effektiven Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen

Techniken für den Umgang mit schwierigen Fragen und Situationen in Präsentationen

Entwicklung einer überzeugenden und wirkungsvollen Redekunst. Landgraf, die mit persönlichen Herausforderungen wie dem Tourette-Syndrom umgegangen ist, verbindet ihre Lebenserfahrungen mit professionellen Techniken und bietet damit ein einzigartiges und tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen des öffentlichen Sprechens. Für weitere Informationen und Anfragen kontaktieren Sie bitte die Autorin: Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9, 24257 Köhn

Telefon: 0174-2419788

Website: www.danielalandgraf.com Buchdetails: Titel: Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi Autorin: Daniela Landgraf Verlag: Mentoren-Media-Verlag GmbH Erscheinungsdatum: 8. Januar 2024 ISBN: 978-3-98641-109-1 Format: Hardcover, 170 mm x 116 mm x 15 mm Seitenanzahl: 166 Preis: 12,99 € Das Buch "Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi" ist seit dem 8. Januar 2024 in allen Buchhandlungen und online erhältlich und bietet wertvolle Einblicke und Techniken für jeden, der in der Öffentlichkeit überzeugender und selbstbewusster auftreten möchte. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

