Startseite GigaOm Research sieht Parasoft als Marktführer bei automatiserten API-Funktionstests Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-22 12:53. GigaOm erklärt Parasoft zum "Fast Mover" in der Softwareentwicklung, basierend auf aufkommenden AI/ML-Produktmerkmalen Monrovia (USA)/Berlin - Januar 2024 - Parasoft (https://www.parasoft.com), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für automatisierte Softwaretests, wurde im GigaOm Radar Report als Marktführer und Vorreiter für seine Leistung im Bereich automatisierter API-Funktionstests ausgezeichnet.

Der GigaOm Radar Report (https://www.parasoft.com/analyst-research/gigaom-radar-report-for-api-fu...), eine maßgebende Bewertung von Lösungen für das funktionale automatisierte Testen für von APIs, bewertete neun führende Tools auf dem Markt und beurteilte ihre Fähigkeiten anhand von Schlüsselkriterien und nicht-funktionalen Anforderungen, die im umfassenden Begleitbericht Key Criteria beschrieben sind. in diesem Bericht erklärt Don MacVittie, Research Analyst bei GigaOm: "Parasoft bietet einige der besten Datengenerierungsfunktionen auf dem Markt, einschließlich Maskierung und Generierung mit automatischer Erkennung des Datenmodells, um ein Testdatenmodell zu erstellen, das sich dann anpassen lässt".

Die Position von Parasoft im Bericht unterstreicht die innovativen Lösungen des Unternehmens, die den Anforderungen der modernen Softwareentwicklung gerecht werden. Die Lösungen von Parasoft ermöglichen die automatisierte Ausführung von Testsuiten und die Filterung von Ergebnissen ohne manuelle Eingriffe und liefern damit verwertbare Erkenntnisse für Test- und Entwicklungsteams. "Wir sind sehr stolz auf die Anerkennung, die Parasoft für seine Stärken in den Bereichen API-Test und Virtualisierung erhalten hat, sowohl hinsichtlich der Reife und des Funktionsumfangs als der jüngsten Innovationen. Dieser Bericht unterstreicht die Botschaft, die wir von unseren Kunden hören - dass sie unsere Lösungen sehr schätzen und dass wir ein wichtiger Marktführer sind", führt Nathan Jakubiak, Senior Director of Development bei Parasoft, aus. Diese Anerkennung durch den GigaOm Radar Report markiert das zweite Jahr in Folge, in dem Parasoft im Bereich automatisierter Funktionstests von APIs bewertet wurde, und spiegelt das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz bei Softwaretestlösungen wider.

"Es freut uns sehr, dass Parasoft diese Auszeichnung erhalten hat. Wir setzen die Lösungen von Parasoft seit mehr als 10 Jahren erfolgreich für API-Tests und Service-Virtualisierung ein", betont Istiak Ahmed, SVP, Senior Systems and Software QA, Bank of America. Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing. Firmenkontakt

