Startseite Warnung vor PatriotPetition Pressetext verfasst von Pater Lingen am Fr, 2024-01-19 15:22. »Das skandalöse Homo-Werbevideo des „Katholischen Familienverbandes Wien“ muss sofort zurückgezogen werden!« - so lautet eine "Petition an Kardinal Christoph Schönborn" (500 Wörter) vom Januar 2024 seitens einer Gruppe "PatriotPetition". Diese Organisation bezeichnet sich auf ihrer Netzseite (ohne Impressum) als »eine überparteiliche und länderübergreifende, christliche Wertegemeinschaft von Patrioten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Südtirol, Luxemburg und darüber hinaus. Gemeinsam wollen wir dem Volk in der Öffentlichkeit wieder eine starke Stimme verleihen und kämpfen für die christlich-abendländische Kultur und Tradition unserer Heimat, für Ehe und Familie, für den Schutz des Lebens, für die Freiheit, sowie für die Souveränität und Unabhängigkeit der Völker und Nationen. ... Unsere Heimat ist ein christliches Land, Europa ein christlicher Kontinent – und das soll auch so bleiben. ... Die Familie ist der Grundbestandteil des Volkes, das wiederum nichts anderes ist, als unsere “größere Familie”. Sie zu schützen muss oberstes Gebot jedes Patrioten sein.«

Hingegen mit dieser Schönborn-Petition spricht sich PatriotPetition selbst die eigene Verurteilung: »Leider sind viele katholische Organisationen, wie der „Katholische Familienverband Wien“, nur noch dem Namen nach katholisch und verfolgen in Wahrheit eine linksgerichtete, familienfeindliche und antikatholische Agenda.«

"Nur noch dem Namen nach katholisch" bedeutet logisch zwingend: "nicht katholisch". Irrlehrer gehören nicht zur katholischen Kirche, s. Papst Pius XII., Enzyklika "Mystici Corporis Christi" (1943): »Den Gliedern der Kirche aber sind in Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben, noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen worden sind. "Denn - so sagt der Apostel - durch einen Geist wurden wir alle zu einem Leibe getauft, ob Juden oder Heiden, ob Sklaven oder Freie" (l Kor 12, 13). Wie es also in der wahren Gemeinschaft der Christgläubigen nur einen Leib gibt, nur einen Geist, einen Herrn und eine Taufe, so kann es auch nur einen Glauben in ihr geben (Eph 4, 5); und deshalb ist, wer die Kirche zu hören sich weigert, nach dem Gebot des Herrn als Heide und öffentlicher Sünder zu betrachten (Mt 18, 17). Aus diesem Grunde können die, welche im Glauben oder in der Leitung voneinander getrennt sind, nicht in diesem einen Leib und aus seinem einen göttlichen Geiste leben.«

In Wahrheit stört sich die Petition nicht eigentlich daran, dass der "Katholische Familienverband Wien" "nur dem Namen nach katholisch", d. h. nicht katholisch ist und somit sich wegen Verletzung des Namensrechts strafbar macht. Ganz im Gegenteil: Diese "bloßen Namenskatholiken" werden sogar von PatriotPetition selbst hartnäckig weiterhin als "Katholiken" bezeichnet. D. h. PatriotPetition selbst kämpft gegen die katholische Kirche als solche, dementsprechend auch gegen die als Dogma verkündeten Wesensmerkmale der wahren Kirche Christi: "einig, heilig, katholisch und apostolisch". Eine Gemeinschaft, die diese Wesensmerkmale nicht besitzt, sondern stattdessen sich selbst ausdrücklich häretisch definiert, ist eine häretische Gemeinschaft und dementsprechend nicht die "Säule und Grundfeste der Wahrheit" (1 Tim 3,15). Und genau dies gilt für die Gruppe des sog. "Zweiten Vatikanischen Konzils". "Vatikanum 2" (Unitatis Redintegratio 3) bezeichnet nicht-katholische Gemeinschaften als "Mittel des Heiles". Das Dogma von der Heilsnotwendigkeit der Kirche ist somit in den V2-Statuten selbst ganz ausdrücklich geleugnet. Jeder, der sich irgendwie zu "Vatikanum 2" bekennt, und sei es auch nur durch die eingetragene V2-Mitgliedschaft, ist aus der Kirche ausgeschlossen.

Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Schönborn-Petition: Es wird wieder einmal die Lüge propagiert, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche sei. Zugegeben: Es gibt V2-Mitglieder, die gelegentlich bei manchem V2-typischen Treiben ein wenig die Nase rümpfen, z. B. bei Ehebrecher-Kommunion oder Homosexuellen-Segnungen - n. b. wurden auch diese beiden V2-Blüten mittlerweile von dem Rotarier Jorge Bergoglio (vulgo "Papst Franziskus") offiziell abgesegnet. Notorische Nasenrümpfer sind z. B. die "Una Voce"-Gruppe oder die "Piusbruderschaft" resp. "Petrusbruderschaft" aus dem Wirken des "Konzilsanklägers" Marcel Lefebvre (J'accuse le Concile!, 1976), der übrigens jeden einzelnen V2-Text selbst unterschrieben hat und somit selbst eine V2-Säule war. Sog. "Konservative" / "Traditionalisten" reden sich und anderen gerne ein, mit ihrem gelegentlichen Naserümpfen würden sie die christlichen Werte verbreiten und verteidigen. Aber eben: In Wahrheit verbreiten und verteidigen sie nur die Lüge, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche sei. Immerhin begnügt sich nicht jedes V2-Mitglied immer nur mit Naserümpfen, sondern in einem Zusammenhang werden auch öfters richtig schwere Geschütze aufgefahren, nämlich gegen den "Sedisvakantismus": "Sedisvakantisten" werden sogar mit den furchtbarsten Lügen öffentlich verleumdet, und durch diesen Rufmord sollen die Christen wenigstens unglaubwürdig, wenn nicht gar zerbrochen werden, um dadurch die Wahrheit zu unterdrücken und die V2-Illusion zu schützen. Wie in zahlreichen Pressemeldungen ausgeführt, ist das Benehmen der Justiz hier ganz besonders unrühmlich - sowohl der Staatsanwaltschaften als auch der Gerichte.

Die Schönborn-Petition rümpft nun die Nase über ein vom "Katholischen Familienverband Wien" verbreitetes Werbevideo, »in dem verschiedene „Typen von Familien“ gezeigt werden, darunter auch zwei Darstellungen von Homosexuellen: Ein schwules und ein lesbisches Pärchen, jeweils mit Kindern. Einer der für das Video verwendeten Hashtags ist der LGBT-Begriff „Regenbogenfamilie“. Die Bildunterschriften unter den Fotos der homosexuellen Paare lauten „Familie leben, wie ihr es wollt“ und „Stark sind wir nur, wenn wir viele sind“.«

Nirgends wird begründet, mit welchem Recht die V2-Gruppe als katholische Kirche bezeichnet wird. Umso energischer wird aber die V2-Lüge propagiert, s. die Anfangsworte: "Die Angriffe auf die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und deren Kindern, werden immer schlimmer. Besonders erschreckend ist, welches Familienbild inzwischen selbst kirchliche Organisationen vertreten. So hat die katholische Familienorganisation der Erzdiözese Wien kürzlich einen Werbespot veröffentlicht, in dem offen homosexuelle Beziehungen angepriesen werden.« Gemäß der Petition "wäre es von immenser Bedeutung, dass sich der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, klar und eindeutig gegen dieses skandalöse Video positioniert. Doch bislang schweigt der Erzbischof zu den Werbetätigkeiten seines Familienverbandes …" Warum schweigt PatriotPetition hier über das Wesen der V2-Gruppe? Warum schweigt PatriotPetition hier über die "Segnungen für homosexuelle Paare" und sonstige V2-Blüten, mit denen ganz gezielt gegen das Ehesakrament gekämpft wird? Warum beschützt und propagiert PatriotPetition die V2-Lüge, die doch Quelle und Wurzel ist für dieses Unheil? Und zur Erinnerung: Bereits im Juni 2023 veröffentlichte PatriotPetition eine Petition: "Die Suspendierung von Pater Wernersbach muss sofort aufgehoben werden! Erneut wird ein mutiger Priester im Namen der radikalen LGBTQ-Agenda verfolgt, die mittlerweile große Teile der katholischen Kirche unterwandert hat."

Eine Teilnahme an Petitionen, in denen die V2-Lüge propagiert wird, unterstützt die Verwirrung und ist deshalb sündhaft.

