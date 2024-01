Startseite LTA zählt auch 2024 wieder mit zu Deutschlands fairsten Schadenregulierern Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-19 12:20. Die Zeitschrift FOCUS-MONEY hat bereits zum siebten Mal untersucht, wie fair sich die Versicherungsbranche bei der Abwicklung von Schadenfällen verhält. Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) erhielt dabei zum sechsten Mal in Folge die Note "Sehr Gut" in der Sparte "Reise". Das Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue hat im Auftrag der Zeitschrift FOCUS-MONEY in diesem Jahr erneut in einer Studie ermittelt, wie fair die Versicherungsbrache im Umgang mit den Kunden ist und dafür die Versicherungskunden selbst urteilen lassen. +++ LTA Reiseschutz erneut mit "Sehr Gut" bewertet +++ Bei der Analyse wurden 627 Versicherer aus 19 verschiedenen Sparten aus Kundensicht untersucht. Zur Sparte "Reise" gehörte wieder die Kranken-, Gepäck- und Reiseabbruch- bzw. Reiserücktritt-Versicherung. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten, wurden die Angaben von fast 60.000 Kunden ausgewertet, welche die Regulierung ihres Schaden- oder Leistungsfalles beurteilen sollten. Die Bedingung: Sie sind entsprechend bei einem Anbieter versichert und haben innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs- bzw. Leistungsfall angezeigt. Beurteilt wurde die Schadenfallregulierung durch den Versicherer auf einer fünfstufigen Skala zwischen "Ausgezeichnet" und "Schlecht". LTA Reiseschutz konnte in der Sparte "Reise" seine hervorragenden Ergebnisse aus den letzten Jahren bestätigen und erhielt dank überwiegend positiver Kundenbewertungen zum sechsten Mal in Folge die FOCUS-MONEY-Auszeichnung "Fairster Schaden-Regulierer" mit der Note "Sehr Gut". Der komplette Bericht zur aktuellen Studie wurde in der FOCUS-MONEY-Ausgabe 03/2024 publiziert. Weitere Informationen:

http://www.lta-reiseschutz.de Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance) Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise. Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note "Sehr gut" als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den "DtGV-Service-Award 2019" der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie "Kundendienst Email" für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel "Deutschlands beste Versicherer". Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen. Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden. Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Dr. Michael Dorka

Besselstr. 25

68219 Mannheim/Viernheim

+49 (0) 6204/ 70 150 60

+49 (0) 6204/ 70 150 66

www.lta-reiseschutz.de Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

