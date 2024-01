Startseite Oliver Fischer auf dem ImmoKongress 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-19 09:48. Sein Vortrag mit dem Titel "5 SCHRITTE FÜR SCHNELLE GEWINNE MIT IMMOBILIEN" zog die Aufmerksamkeit von knapp 2.000 Investoren und Maklern auf sich. Erfolgreicher Vortrag von Oliver Fischer auf dem ImmoKongress 2024 Oliver Fischer, renommierter Experte im Bereich Immobilienhandel und Gründer des "FIX&FLIP" Systems, hielt vom 12. bis 13. Januar 2024 einen hochgelobten Vortrag auf dem ImmoKongress von Maximilian Wolf in Augsburg. Sein Vortrag mit dem Titel "5 SCHRITTE FÜR SCHNELLE GEWINNE MIT IMMOBILIEN" zog die Aufmerksamkeit von knapp 2.000 Investoren und Maklern auf sich. In seiner Präsentation teilte Fischer seine Expertise darüber, wie man in nur 12 Monaten ein erfolgreiches Immobilienbusiness aufbauen kann und dem klassischen Hamsterrad entflieht. Der Immobilien Kongress 2024 bot eine einzigartige Gelegenheit, internationale Top-Speaker zu erleben, die ihr umfassendes Wissen über die Immobilienbranche teilten. Das Event bot nicht nur erstklassige Vorträge, sondern ermöglichte den Teilnehmern auch, in verschiedenen Bereichen der Immobilienbranche die neuesten Erkenntnisse zu erkunden. Oliver Fischer's Vortrag bot klare Einblicke und bewährte Strategien für Investoren und Makler, die in der Welt der Immobilien erfolgreich sein möchten. Seine Erfahrung, sein Fachwissen und seine inspirierenden Ideen machen ihn zu einem wichtigen Akteur in der Immobilienbranche, und sein Vortrag auf dem ImmoKongress 2024 hat diese Position einmal mehr unterstrichen. Für weitere Informationen über Oliver Fischer und sein "FIX&FLIP System" sowie die neuesten Entwicklungen in der Immobilienbranche, folgen Sie seinem Blog und seinen sozialen Medien. Instagram: https://www.instagram.com/oliverfischer.de

YouTube: https://www.youtube.com/@OliverFischer Kontakt:

Oliver Fischer E-Mail: support@fixundflip.de Webseite: https://www.oliverfischer.de/ Über Oliver Fischer:

Oliver Fischer ist ein renommierter Experte im Immobilienhandel und der Schöpfer des erfolgreichen FIX und FLIP-Systems. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilieninvestment hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sein Wissen und seine bewährten Strategien an andere weiterzugeben. Sein Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, finanzielle Freiheit durch Immobilieninvestitionen zu erreichen. Mit seiner PrivateClass Mastermind und anderen exklusiven Veranstaltungen bietet er Immobilienprofis und -interessierten die Möglichkeit, von seinem Fachwissen zu profitieren und erfolgreiche Immobiliengeschäfte abzuschließen. Zu den Highlight Reels auf Instagram: Tag 1: https://www.instagram.com/p/C2N4eZNS_1Q/ (https://www.instagram.com/p/C2J8j4OsFQ4/https://www.instagram.com/p/C2J8...

Tag) Oliver Fischer ist über 35 Jahre selbstständiger Immobilienkaufmann und lockt mit dem Satz "Sie können Ihr Haus innerhalb von 48 Stunden verkaufen!" Er hat über 400 Wohneinheiten neu gebaut und insgesamt mehr als 2500 Immobilien gehandelt. Der Fokus liegt bei ihm auf den schnellen Handel mit einfachen Immobilien, ohne Sanierungsrisiko und Mieterstress. Aus all diesen Erfahrungen ist das heutige FIX & FLIP SYSTEM entstanden, was bereits sehr viele Immobilieninvestoren erfolgreich umgesetzt haben. Kontakt

Oldenburger Str. 120 120

27753 Delmenhorst

01638631063

http://fixundflip.de