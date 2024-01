Startseite In die Zeitung - ganz leicht heute Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2024-01-18 23:19. Leopoldsdorf im Marchfelde: Mich würde interessieren was die Gemeinde oder besser gesagt SPÖ an die NÖN bezahlt. Ist der neue Vizebürgermeister auch schon drauf? Sicher aber zugeben will es keiner. wie es weiter geht ist klar. Der Neue wurde als Gemindearbeiter aufgenommen, ein neuer Titel und Arbeitsstelle geschaffen und auf einmal war er Pressesprecher. Man muss ja den Neuen schön langsam als Vize aufbauen. Aber ich könnte mich auch irren. Die NÖN ist eine Zeitung geworden, die alles nimmt was man ihnen schickt. Es gibt keine Wahrheitsfindung mehr. Und das nützen die Gemeinden aus. "Wenn wir das Montag (Redaktionsschluss) schicken, dann nehmen sie es ungeschaut, denn sie haben ja keine Zeit mehr", ist der Tenor! Aufgedeckt haben den wiederholtenb Alleingang die Leopldsdorf Freiheitlichen Mit Obfrau Gertrude Binder und GR Herbert Murlasits. Beschlossen wurde gemeinsam, dass einkommensschwache Haushalte mit "Loyal-Lokal"-Gutscheinen unterstützt werden. Und wer ist am Foto? Nur Rote Genossen! Anhang Größe fpö clemens.jpg 378.64 KB Über fotovymy Vorname

