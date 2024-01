Startseite Homelizard: Revolutionäre ImmobilienApp startet durch Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-18 17:03. Homelizard: Revolutionäre App für den Immobilienmarkt startet durch In einer Ära, in der Innovationen auf dem Immobilienmarkt dringend benötigt werden, präsentieren wir mit Stolz Homelizard - eine bahnbrechende App, die die Art und Weise, wie Menschen Immobilien suchen und anbieten, nachhaltig transformiert. Ein Wendepunkt für Immobiliensuchende

Homelizard greift die Sehnsucht nach einer vereinfachten Immobiliensuche auf. Nutzer der App können mit nur wenigen Klicks umfassende Suchprofile erstellen. Dank modernster Technologie und einer umfangreichen Datenbank werden diese Profile mit nahezu allen am Markt verfügbaren Immobilieninseraten abgeglichen. Dies führt zu maßgeschneiderten Vorschlägen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus erhalten Nutzer wichtige Informationen über die Umgebung, Ausstattung und Finanzierungsmöglichkeiten, was die Entscheidungsfindung erheblich erleichtert. Mehr Reichweite und Präzision für Makler

Homelizard stellt auch für Immobilienmakler eine wegweisende Veränderung dar. In einer Zeit, in der Zinsen hoch und die Aktivität der Käufer gering ist, bietet die App eine erstklassige Plattform zur effizienten Ansprache qualifizierter Käufer. Unsere intelligente Analyse der Kaufkraft und Finanzierungsinformationen unserer Nutzer ermöglicht Maklern die gezielte Identifizierung potenzieller Käufer, die ein ernsthaftes Interesse am Kauf zeigen. Dies führt zu einer erheblichen Einsparung von Zeit und Ressourcen, da Makler direkt auf gut passende Interessenten zugreifen können. Technologische Innovation

Homelizard setzt hochentwickelte Algorithmen ein, um die Suchparameter der Nutzer präzise abzustimmen. Eine fortlaufende Aktualisierung unserer Datenbank garantiert, dass sämtliche relevante Angebote stets verfügbar sind. Sicherheit hat für Homelizard höchste Priorität. Jede Immobilie durchläuft sorgfältige Prüfungen, um unseren anspruchsvollen Qualitätsstandards zu entsprechen. Abgerundet wird unser Angebot durch eine benutzerfreundliche Vergleichsfunktion sowie die Möglichkeit, Suchkriterien jederzeit flexibel anzupassen. Digitale Abwicklung und Sicherheit

Homelizard bietet eine vollständig digitale Abwicklung des Vermittlungsprozesses. Dies bedeutet, dass Dokumente wie Grundrisse und Verträge sicher hochgeladen, geteilt und bearbeitet werden können. Unsere automatische Terminplanungsfunktion erleichtert die Organisation von Besichtigungen erheblich. Darüber hinaus setzen wir in der App die neuesten Sicherheitstechnologien ein, um Transaktionen auf höchstem Niveau abzusichern. Umfassende Marktinformationen und Benutzerfreundlichkeit

Homelizard stellt seinen Nutzern zusätzlich umfassende Marktanalysen, Preisentwicklungsinformationen sowie Standortanalysen zur Verfügung, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dank einer intuitiven und übersichtlichen Benutzeroberfläche ist die App selbst für Branchenneulinge äußerst leicht zu bedienen. Fazit

Homelizard wird nicht nur den Immobilienmarkt verändern, sondern auch die Spielregeln für Immobilienkäufe, -verkäufe und -vermietungen neu schreiben. Wir verfolgen eine Vision, die über die Erwartungen unserer Kunden hinausgeht und die Zukunft des Immobilienwesens definieren wird. Willkommen in einer neuen Ära mit Homelizard, wo Innovation, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen. Über Homelizard

Homelizard ist eine wegweisende App, deren Ziel es ist, den Immobilienmarkt zu revolutionieren. Mit unserer Anwendung haben wir die Suche und Vermittlung von Immobilien neu gestaltet, um sie sowohl für Immobiliensuchende als auch für Makler außergewöhnlich effizient zu gestalten. Weitere spannende Details finden Sie auf unserer Website unter: https://www.homelizard.de/ , im GooglePlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.prodactive.homelizard) oder iOS Appstore (https://apps.apple.com/de/app/homelizard/id6456039265). Die WSDI GmbH in Memmingerberg ist Entwickler und Betreiber der Homelizard App. Kontakt

WSDI GmbH

Peter Matusch

Eschenstraße 18

87660 Memmingerberg

+49 89 904227900

