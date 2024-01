Startseite Fortschrittliche Digitalstrategie bei hessnatur Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-18 13:08. Fair-Fashion-Pionier führt Headless-CMS ein Jena/Butzbach - Gemeinsam mit seinem langjährigen Digitalisierungspartner dotSource führte hessnatur ein neues Content-Management-System (CMS) ein und kann nun noch besser und schneller alle Informationen rund um seine nachhaltige Mode bereitstellen. In Verbindung mit dem performanten SAP E-Commerce-System bietet diese fortschrittliche Digitalisierungsstrategie dem Traditionsunternehmen beste Aussichten für die Zukunft. hessnatur ist nicht nur im Bereich nachhaltige Mode ein echter Pionier. Auch die Digitalstrategie des deutschen Traditionsunternehmens kann sich sehen lassen: Durch die Migration ihres Onlineshops in Kombination mit dem gestiegenen Bedarf im Onlinehandel während der Corona-Pandemie konnte im Geschäftsjahr 2020/2021 eine rekordverdächtige Steigerung des Onlineumsatzes um 45 Prozent erzielt werden. Ebendieser Onlineshop wurde darüber hinaus 2022 mit dem German Brand Award ausgezeichnet (https://www.dotsource.de/agentur/presse/nachhaltiger-markenerfolg-dank-s...). CMS-MIGRATION FÜR CONTENT-COMMERCE IN DER NACHHALTIGEN MODE Im nächsten Schritt stand unter anderem die Einführung eines neuen Content-Management-Systems (https://www.dotsource.de/referenzen/success-stories/hessnatur-cms/?utm_s...) (CMS) auf der Agenda der hessnatur-Digitalisierungsstrategie. Im Bereich Fair-Fashion ist die enge Verzahnung des Produkts mit den zugehörigen Inhalten besonders wichtig: Kundinnen und Kunden sind bereit, höhere Preise zu bezahlen, wenn sie wissen, wo ein Produkt herkommt und wie es entstanden ist. Diese Kombination von Einkauf und informativen Inhalten innerhalb einer Online-Landschaft wird häufig als "Content-Commerce" (https://www.dotsource.de/content-commerce/?utm_source=pm&utm_medium=onli...) bezeichnet. Ein CMS bietet einen größeren Spielraum für die inhaltliche Gestaltung eines Webauftrittes und kann damit die Präsentation von Produkten ideal unterstützen - insbesondere, wenn diese eine Geschichte zu erzählen haben wie bei hessnatur. Bei der neuen Website-Lösung entschied sich der Modehersteller und -händler für das CMS von Storyblok. Dabei handelt es sich um ein Headless-CMS (https://www.dotsource.de/headless-cms/?utm_source=pm&utm_medium=onlineve...), welches sich leicht in bestehende Systeme integrieren lässt und Inhalte schnell und unkompliziert für verschiedene Kanäle ausspielt. Die Integration in das E-Commerce-System von SAP sowie die performante On-site-Suche von Algolia konnten dank der guten Zusammenarbeit von dotSource und hessnatur schnell umgesetzt werden. VERBESSERTE ERGEBNISSE IM BACK- UND FRONTEND DANK STORYBLOK-CMS So kann hessnatur seinen Kundinnen und Kunden nun eine noch bessere Online-Shoppingerfahrung bieten: "Durch die mobil-optimierten Seiten und den Headless-Ansatz des Systems wird unser E-Commerce-Bereich noch zukunftsfähiger und wir können auf die Anforderungen unserer Kunden noch besser reagieren", beschreibt es Kathrin Schneider, Product Owner bei hessnatur. Neben den hochwertigen Inhalten, die kanalübergreifend ausgespielt werden, konnte die Performance der Shopseiten deutlich gesteigert werden. So treten selbst bei schlechtem Empfang kaum Wartezeiten auf. Im Backend punktet das neue System mit einer angenehmen Author-Experience und der Integration der KI von Übersetzungsdienst DeepL. Auf diese Weise können die Content-Pflege deutlich effizienter gestaltet und die Mitarbeitenden bei hessnatur entlastet werden. Im weiteren Verlauf des Projektes unterstützt dotSource hessnatur bei der Optimierung seiner Produktdetailseiten sowie des Warenkorb-Checkouts. Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: Mehr als 500 Digital Natives verstehen sich als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. Kontakt

