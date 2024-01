Startseite Diese Modibodis halten so dicht wie deine BFF Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-18 13:04. Tschüss Granny-Chic, hallo Perioden-Magie! Egal, ob Pyjama-Party, Kinoabend oder Abschlussball: Jedes Outfit beginnt mit einer Sprachnachricht und vielen Fotos an die beste Freundin - und dann bei der Unterwäsche. Das weiß niemand besser als die Designer*innen der globalen Marke für saugfähige Kleidung, Modibodi. Mit ihrer neuen Kollektion Periodenunterwäsche haben sie ein neues Level betreten: Die Pieces sind nicht nur pure Perioden-Magie, die bei jeder Gelegenheit wirkt, sondern auch Fashion-Gold. So gut, dass man sie aus Überzeugung der besten Freundin empfiehlt. Butterweich, auslaufsicher und so unsichtbar wie tan lines im Winter: Mit dieser Unterwäsche fühlen Mädchen und Frauen sich an jedem Tag des Monats schwerelos geschützt. Teil der Magie ist natürlich das Design. Good-bye unansehnliche Schnitte und Oma-Look! 2024 hat angerufen, es will die modischen No-gos der Vergangenheit nicht zurück. Die neuen Designs sind einer Fashionista würdig, denn es gibt sie für jede Gelegenheit in jedem Stil. Von super softem Seamfree, Sensual und Boyshort bis hin zum X-Slip gibt es Modibodi-Styles, die nur drei Gefühle zulassen: schick, selbstbewusst und super geschützt. Ein Slip, der es mit zehn Tampons aufnimmt

Der zweite Teil der Magie liegt in der OG-Periodenunterwäsche-Technologie. Mit ihr hat Modibodi es von Australien aus vor über zehn Jahren erfolgreich geschafft, das Feld der Menstruationsprodukte ganz neu aufzurollen. Das patentierte Futter ist so dünn, dass es kaum zu spüren ist. Dabei kann es so viel Flüssigkeit aufnehmen wie bis zu zehn (!) Tampons - ohne dass ein Tropfen ausläuft. Ein federleichtes Schwergewicht! Damit ist sie so zuverlässig wie eine richtig gute Freundin, und wie sie jeden Tag überall dabei. In Australien hat Modibodi die neue Kollektion deshalb unter das Thema "Besties" gestellt: Wer sie liebt, sollte sie einfach auch den besten Freundinnen empfehlen. Sharing is caring! Die neuen Modelle sind genauso einfach zu waschen und zu benutzen wie gewöhnliche Unterwäsche und in wunderschönen Farben und Prints erhältlich, darunter Rogue Red, Boutique Blue und im absoluten Hero Rainbow Pride.

Modibodi ist sich sicher, dass Userinnen mit der neuen Kollektion zu besten Freundinnen werden. Deshalb kann jede das Sortiment 60 Tage lang risikofrei testen. Die neue Kollektion ist unter eu.modibodi.com erhältlich. 2013 startete Modibodi® als australische Marke für nachhaltige und auslaufsichere Bekleidung mit dem Ziel die Welt so einfach zu verändern, wie man die Unterwäsche wechselt. Die Mission von Modibodi ist klar: umweltfreundliche und lebensverändernde Kleidung kreieren, die das Selbstbewusstsein stärkt. Damit hat sich die Marke inzwischen weltweit einen Namen gemacht und die unterschiedlichen Situationen ihrer Kund:innen maßgeblich erleichtert. Sie bietet Komfort von der Periode über Inkontinenz bis hin zum Auslaufen anderer Körperflüssigkeiten und initiiert Gespräche und Aktionen, die Menschen ein angenehmeres Leben ermöglichen. Mit Empathie entwickelt, setzt Modibodi ein Zeichen für nachhaltige Alternativen. Dafür nutzt die Marke eigene Innovationen und patentierte Technologien. Das Ergebnis sind marktführende Designs und Einsparungen von Milliarden Einweg-Hygieneartikeln.

Die Produkte von Modibodi richten sich an alle Geschlechter und Altersklassen. Ob Baby oder Teenager, junge oder ältere Erwachsene - wer nachhaltige Lösungen für auslaufsichere Kleidung sucht, wird bei Modibodi fündig. Mehr Informationen über Modibodi gibt es online: https://eu.modibodi.com/de

