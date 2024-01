Startseite Spaß beim Sparen: Neue @texel App ermöglicht Urlaub mit vielen Extras Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-18 10:30. Digitales Gutschein-Portemonnaie bietet Mix aus Insel-Inspiration und attraktiven Vorteilen Schon einige Zeit kann man viele praktische Dinge rund um den Urlaub auf der niederländischen Watteninsel Texel ganz einfach mit dem Smartphone erledigen. Wie zum Beispiel das Ticket für die Fähre buchen, die digitale Parkvignette erwerben oder Eintrittskarten für diverse Museen kaufen. Zum 1. Januar 2024 hat der VVV Texel nun einen weiteren digitalen Texel-Service an den Start gebracht: die brandneue texel App. Sie steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung. App statt Pass

Die texel App ist eine digitalisierte Form des Texel Pass. Sie bietet noch mehr interessante Extras als ihr beliebter Vorgänger, die nach Wunsch ganz einfach selektiert und vor Ort eingelöst werden können. Dazu zählen zum Beispiel Rabatte auf einen Fallschirmsprung oder einen Rundflug über Texel, kostenloser Eintritt zum Wellnessbereich eines Hotels, vergünstigte Leihräder inklusive kostenloser Lieferung zur Urlaubsadresse oder auch ein gratis Kaffee zum Auswärts-Frühstück. Drei Spar-Stufen

Bereits nach dem Download stehen tolle Gutscheine aus den fünf Kategorien Aktiv, Kultur, Natur, Gaststättengewerbe und Geschäft zur Verfügung. Sie bieten nicht nur attraktive Möglichkeiten für Vergünstigungen, sondern können auch als Inspiration für den Insel-Aufenthalt genutzt werden. Für Nutzer, die sich mit ihrem "Mein Texel"-Konto einloggen, werden zusätzliche Voucher freigeschaltet. Wer seinen Urlaub über den VVV Texel bucht, profitiert vom umfangreichsten Gutschein-Angebot. Erst informieren, dann navigieren

Neben einer detaillierten Beschreibung des Angebots enthält jeder Gutschein die Adresse des Anbieters sowie die Möglichkeit, sich per Google Maps direkt dorthin navigieren zu lassen. Zudem ist eine Verlinkung zur Website integriert, so dass man sich bei Bedarf weiter informieren oder eine Buchung vornehmen kann. Nicht zuletzt gibt es die Möglichkeit, sich auf einer Karte der Insel die Angebote anzusehen und sich Gutscheine in der Nähe des eigenen Standorts anzeigen zu lassen.

Viele lokale Angebote

Die texel App ist ein kostenloses Angebot des VVV Texel. Besitzer von Apple-Endgeräten können die App über den App Store herunterladen. Für Endgeräte auf Basis des Betriebssystems Android gibt es die App gratis im Play Store. Neben der App werden in diesem Jahr noch drei weitere lokale Projekte und Kooperationen auf der Insel lanciert: die Hotelaktion "Buche lokal", die 2.0-Version der Produzentenvereinigung "Echt Texels Product" und die Möglichkeit, bei Gärtner Vincent Lap einheimische Blumen zu adoptieren.

texel App im App Store: https://apps.apple.com/us/app/texel/id6469769132

texel App im Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.texel&pli=1 Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre (https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto "ganz Holland auf einer Insel" wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt "Hoge Berg". Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum "Ecomare". Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen "Runde um Texel" oder das Schlemmerfestival "Texel Culinair". Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften - von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität. Firmenkontakt

