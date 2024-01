Startseite Wochenende des offenen Heilstollens Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-18 09:37. Saalfelder Feengrotten laden am 03. und 04. Februar zum Probeschnuppern ein Schon zu alten Zeiten wussten die Menschen von der Wirksamkeit eines Höhlenaufenthalts zur Linderung ihrer Beschwerden. Heute nutzt man die Speläo- oder Höhlentherapie als nebenwirkungsfreie Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin. Auch 2023 ist der Naturheilstollen der Saalfelder Feengrotten immer mehr in den Fokus gerückt. Insgesamt 6400 Therapie-Anwendungen wurden im vergangenen Jahr registriert. Bereits 1937 wurde in den Saalfelder Feengrotten der erste Heilstollen Deutschlands eröffnet. Seitdem haben zahlreiche Gäste in den Feengrotten ihre Beschwerden bei Atemwegs- und Hauterkrankungen gelindert oder geheilt sowie Pollenallergien und Erkältungen vorgebeugt. Gesund ist so ein Ausflug in den Heilstollen der farbenreichsten Schaugrotten allemal, die Luft zeichnet sich durch extreme Reinheit aus. Fast völlig staub-, keim-, allergen- und ozonfrei, weist sie ganzjährig eine Temperatur von etwa 10° C bei einer relativen Luftfeuchte von über 98 % aus. Die Anfälligkeit für Erkrankungen der Atemwege durch die zunehmende Feinstaubbelastung gerade in Großstädten sowie die Verbreitung von Allergieerkrankungen ist bei Kindern besonders hoch. Am ersten Februarwochenende finden im Heilstollen kostenfreie Schnuppertage jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr statt. Am Samstag, 03. Februar, speziell für Kinder mit Ihren Eltern oder Großeltern und am Sonntag, 04. Februar, sind die Türen für alle interessierten Erwachsenen geöffnet. Für Besucher aus der Region und darüber hinaus bietet sich so eine ideale Gelegenheit, sich einmal im Heilstollen umzuschauen, ausführlich über die Angebote zu informieren, Fragen über die Linderung von Krankheiten zu stellen und sich einmal von der gesunden Grubenluft zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuer stehen an dem Tag für alle Fragen zur Verfügung. Treffpunkt zum "Schnuppertag" ist im Kassengebäude der Feengrotten. Lernen Sie wieder tief durchzuatmen und lassen Sie die Seele untertage baumeln. Informationen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 - 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m. Firmenkontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Yvonne Wagner

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550418

http://www.feengrotten.de Pressekontakt

Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH

Anna Querengässer

Feengrottenweg 2

07318 Saalfeld

03671550410

http://www.feengrotten.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten