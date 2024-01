Startseite Thematische Spielplätze: Der Trend jenseits traditioneller Spielumgebungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-17 19:48. In einer Welt, in der Kinder zunehmend vielfältigere Freizeitmöglichkeiten haben, müssen Spielplätze neu konzipiert werden. Thematische Spielplätze sind im Aufwind. Thematische Spielplätze bieten weit mehr als nur die üblichen Spielplatzgeräte wie Schaukeln, Wippen und Rutschen. Thematische Spielplätze sind darauf ausgerichtet, einzigartige Attraktionen zu schaffen, die das Spielerlebnis zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Der Grund für ihren Erfolg: Die Spielgeräte werden nicht einfach nur auf einem Spielplatz aufgestellt, sondern zu verschiedenen Themen arrangiert. Die Gestaltung von Themenspielplätzen unterscheidet sich grundlegend von der herkömmlicher Spielplätze, wie die Experten von OBRA Design, Spezialisten für Spielgeräte und Spielplatzgestaltung, wissen. Das einzigartige Ambiente dieser Spielplätze zeigt sich nicht nur im Endprodukt, sondern auch in den Geschichten ihrer Entstehung. Diese Geschichten sind geprägt von individuellen Konzepten, lokalen Charakteristika und verschiedenen Zielgruppen. OBRA Design hat bereits eine Vielzahl von Themenspielplätzen für unterschiedliche Kunden realisiert, darunter Tourismusverbände, Seilbahnunternehmen, Kinderhotels, Freizeitparks und öffentliche Einrichtungen, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Ein Beispiel ist der Wasserspielplatz "Neptun" in Osterburken, Baden-Württemberg. Dieser Spielplatz entstand durch die Zusammenarbeit einer Planungsgruppe, angeführt von der Stadt, mit dem Ziel, das römische Erbe der Stadt zu integrieren. Das Konzept, Wasser als Hauptattraktion einzusetzen und den Spielplatz in ein "Römerkastell" mit Aquädukt zu verwandeln, stand von Beginn an im Vordergrund. Eine Projektgruppe stellte ihre Ideen der Öffentlichkeit vor und sammelte Rückmeldungen der Bürger, die sich auch freiwillig für die Montage engagierten. Nach Festlegung des Standorts entwickelte das OBRA Design-Team ein Konzept und präsentierte detaillierte Pläne. Diese halfen, finanzielle Unterstützung von der Stadt und durch LEADER-Förderungen sowie Sponsoren zu gewinnen. Der fertige Spielplatz im Römerdesign verfügt über ein Wasserkreislaufsystem, das den Wasserverbrauch minimiert. Diese Entwicklung zeigt, wie Themenspielplätze nicht nur kreative Spielumgebungen schaffen, sondern auch Gemeinschaften zusammenbringen und Kinder inspirieren. Sie sind mehr als nur Spielplätze - sie sind Erlebniswelten, die Geschichten erzählen und bleibende Erinnerungen schaffen. Weitere Informationen über die Entstehung von Themenspielplätzen finden Sie auf der Website von OBRA Design: obra-play.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

