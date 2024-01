Startseite Usedomliebe: Den Charme Usedoms im Fischerdorf Zirchow und im weiteren Achterland erleben Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-17 15:12. Einzigartige Ferienwohnungen in malerischer Umgebung Die Insel Usedom ist berühmt für ihre unberührte Natur und ihre malerischen Landschaften. Das Unternehmen Usedomliebe bietet Urlaubern eine exklusive Auswahl an Ferienwohnungen, die sich im Fischerdorf Zirchow und im Achterland befinden. Im Fischerdorf Zirchow können Urlauber unter anderem das erst 2023 fertiggestellte Ferienhaus Schmusedom anmieten. Dieses überzeugt nicht nur von außen mit wunderschönem Reetdach, sondern auch im Inneren mit absolutem Luxus: Neben einer Sauna stehen den Urlaubern (bis zu 6 Personen) auch ein gemütlicher Wohn-/Essbereich sowie eine vollausgestattete Küche zur Verfügung. Sie profitieren hier in perfekter Lage zudem von einem umzäunten Grundstück mit Steingrill. Auch das Ferienhaus "Am Kiefernwäldchen" wartet mit einer Sauna auf und verfügt über einen Kamin sowie eine Terrasse. Für Urlauber, die neben Erholung auch Wert auf sportliche Aktivitäten im Urlaub legen, ist eine Ferienwohnung in der neu errichteten Anlage "Am Kiefernhain" die richtige Wahl. An der Anlage kann unter anderem Sportarten Tischtennis, Airhockey und Billard nachgegangen werden. Diese und weitere Ferienwohnungen im Fischerdorf Zirchow bilden den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge zu Fuß oder mit dem Rad in die Umgebung, zum Stettiner Haff oder zum Beispiel zur historischen Seebrücke Ahlbeck, die als älteste Seebrücke Deutschlands gilt. Das Unternehmen Usedomliebe verfügt aber nicht nur in Zirchow über Unterkünfte, sondern auch über weitere Ferienwohnungen im Achterland . Urlauber können so zum Beispiel die Ferienwohnung "Gothensee" im Gummlin anmieten, die unter anderem mit einem umzäunten Gartenstück überzeugt. Darüber hinaus können mit den Ferienhäusern "Seeadler" und "Ulrichshorst" Unterkünfte angemietet werden, die jeweils über eine Sauna verfügen. Usedomliebe steht nicht nur für exzellente Unterkünfte im Fischerdorf Zirchow, im gesamten Achterland und in der Region, sondern auch für einen erstklassigen Service. Als Direktvermittler bietet das Unternehmen transparente Preise und einen persönlichen Service, der auf die individuellen Wünsche der Kunden eingeht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: USEDOMLIEBE Feriendomizile

USEDOMLIEBE Feriendomizile bietet einzigartige Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Hausboote für den Urlaub auf Usedom an. Das Unternehmen ist stolz darauf, seinen Kunden attraktive Preise und eine breite Palette von Unterkünften anbieten zu können, die den perfekten Freiraum für eine Auszeit an der Ostsee bieten.

