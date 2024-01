Tunap bringt neues Hochleistungsschmierfett Tungrease CM-2/460 auf den Markt

Mehr Zuverlässigkeit und weniger Kosten

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Aerosole, Schmierstoffe und Reiniger für industrielle und technische Anwendungen, ergänzt sein bewährtes Schmierfettsortiment (https://www.tunap.com/de/tunap/bereiche_produkte/industrie/uebersicht_in...) um das neue Hochleistungsfett Tungrease CM-2/460 zur Schmierung von hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern. Wie umfangreiche Untersuchungen bestätigen, zeichnet sich das Fett durch einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz aus und ist damit optimal für extreme Bedingungen und Medieneinflüsse in zahlreichen Einsatzgebieten geeignet.

"Unser neues Hochleistungsschmierfett Tungrease CM-2/460 verbindet vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit konstant sehr hoher Leistungsfähigkeit", sagt Timo Wolfrath von Tunap Industry. "Durch die Performance des Hochleistungsschmierfetts kann die Standzeit bzw. der Nachschmierintervall bei der Lagerschmierung verlängert werden. Damit sinken zum einen Fettverbrauch und Kosten deutlich, zum anderen sorgt das für einen zuverlässigen Produktionsprozess aufgrund weniger Ausfälle."

Tunap hat die Leistungsfähigkeit von Tungrease CM-2/460 in umfangreichen Tests untersucht. Die Ergebnisse gemäß einem verschärften SKF-Emcor Korrosionstest in Anlehnung an DIN 51802 bescheinigen dem neuen Hochleistungsschmierfett einen extrem hohen Korrosionsschutz. Nach DIN-Norm werden die Lageraußenringe nach einer Woche bei Einfluss von destilliertem Wasser auf Korrosionsspuren bewertet. Tungrease CM-2/460 hat nach vier Wochen Testdauer unter Einfluss von Salzwasser einen Korrosionsgrad von 1/1 und somit ein exzellentes Ergebnis erzielt. Darüber hinaus zeigt Tungrease CM-2/460 einen außerordentlich hohen Schutz vor Verschleiß gemäß umfangreicher FE8-Tests nach DIN 51819-2 und ermöglicht somit einen Langzeitschutz von hoch belasteten Oberflächen in Reibkontakten. Dazu kommt ein hoher Dichtungs- und Hafteffekt.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Tungrease CM-2/460 ist speziell für den Einsatz in hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen geeignet, die ungünstigen Umgebungseinflüssen wie freier Witterung, Nässe, Staub, Vibrationen, Stoßbelastungen oder besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind. Typische Einsatzgebiete sind die Schmierung von Lagern in Arbeitswalzen zur Stahlherstellung, in Walzen bei der Herstellung von Papier und Wellpappe, in Brechern in der Bergbau- und Zementindustrie, aber auch in Kollerlagern bei der Herstellung von Pellets.

Darüber hinaus kann es verlässlich im Schiffs- und Wasserbau oder Offshore-Anlagen wie Windkraftanlagen eingesetzt werden, aber auch in Hafen- und Werftanlagen, Staustufen und Hebewerken. Tungrease CM-2/460 eignet sich außerdem optimal für die wartungsfreie Langzeitschmierung von Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Kränen, Staplern und Hebegeräten. Der Einsatz bei erhöhten Temperaturen, wie sie zum Beispiel an Autoklaven, Ventilatorenlagern, Ofenlagern, und in Anwendungen wie Umlenkräder, Führungen, Gleitschienen oder Gleitlager, unterstreicht die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Hochleistungsfetts.

Tungrease CM-2/460 ist mit einer Gebindegröße von 180 Kilogramm erhältlich, weitere Gebindegrößen können angefragt werden.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem "airco well" sowie die Techniklinie "Tunap Sports" für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com.

