Startseite Gitta Saxx und Peter Gabor Safarik zusammen beim Deutschen Filmball am 20.Januar 24 - Hotel Bayerischer Hof Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-16 16:55. Gitta Saxx - Peter Gabor safarik - Carpe artem GmbH - Christian Reinisch - ein Käfig voller Narren Pressemitteilung

________________________________________

FÜR SOFORTIGE VERÖFFENTLICHUNG

Datum: 16. Januar 2024

________________________________________

Gitta Saxx und Peter Gabor Safarik: Gemeinsamer Auftritt beim 48. Deutschen Filmball

München, Bayern - Die glamouröse Welt des Films trifft auf die strahlende Schönheit und den Charme von Gitta Saxx und der Münchner Starfigaro Peter Gabor Safarik. Beide Persönlichkeiten werden gemeinsam den 48. Deutschen Filmball im Hotel Bayerischer Hof am 20.01.2024 in München besuchen.

Gitta Saxx, die bekannte Schauspielerin und Model, hat mit ihrer Präsenz auf der Leinwand und dem Laufsteg die Herzen vieler erobert. Ihre Eleganz und ihr natürliches Charisma machen sie zu einer perfekten Augenweide für diesen prestigeträchtigen Anlass.

Peter Gabor Safarik, der renommierte Friseur, hat mit seinen Frisurkreationen viele - nicht nur Stars, nachhaltig beeinflusst. Seine kreative Visionen und sein Engagement sind über Bayern hinaus unübertroffen.

Der 48. Deutsche Filmball verspricht eine unvergessliche Nacht voller Glanz, Interviews und Tanz - am liebsten Langsamer Walzer ! . Die beiden Stars werden den roten Teppich betreten und die Kameras zum Klicken bringen. Ihre Anwesenheit wird zweifellos für ein Medienereignis sorgen.

Wir laden alle Filmbegeisterten, Medienvertreter und Gäste herzlich ein, diesen besonderen Abend zu genießen und den Startschuss für ein aufregendes Jahr zu erleben.

________________________________________

• m Jahr 1988 nahm sie an einem Fotoshooting für das Magazin Playboy teil und wurde im folgenden Jahr von den Lesern zur Playmate des Jahres gewählt.

• Ihr Durchbruch gelang mit einer preisgekrönten Kodak-Kampagne, die 1990 auf den Seychellen vom renommierten Fotografen Hans Feurer aufgenommen wurde.

• Gitta Saxx zierte die Titelseiten verschiedener deutscher Zeitschriften wie Stern, Für Sie, Freundin und Brigitte.

• Sie repräsentierte Kosmetikmarken wie Maria Galland, Lancaster, Marbert, Margret Astor und Clarins. Gitta Saxx brilliert als Simone in "Ein Käfig voller Narren"

München, Bayern - Die Schauspielerin Gitta Saxx - (u.v.a. 1989 Playmate des Jahres / Playboy - Model u.a. für: Maria Galland, Lancaster, Marbert, Margret Astor ) - wird in der geplanten Theaterproduktion in 2024/25 der Carpe Artem GmbH unter der Ägide von Christian Reinisch auf der Bühne stehen. Das Publikum darf sich auf eine außergewöhnliche Aufführung des legendären, skurrilen Klassikers "Ein Käfig voller Narren" freuen.

Simone, die temperamentvolle und schillernde Figur, wird in dieser Produktion von Gitta Saxx verkörpert. Mit ihrer charismatischen Präsenz und ihrem schauspielerischen Talent verspricht sie, das Publikum zu begeistern. Die Geschichte des Stücks, die in einem exzentrischen Nachtclub in St. Tropez spielt, bietet Raum für extremen Humor, Emotionen und unerwartete Wendungen.

Die Carpeartem GmbH, z.B. Produktion - Hitlers Tischgespräche mit Iris Berben, die mit einem BAMBI für Zivilcourage - ausgezeichnet wurde, ist bekannt für ihre innovativen Inszenierungen und die Zusammenarbeit mit erstklassigen Künstlern. Die Wahl von Gitta Saxx für die Rolle der Simone ist ein weiterer Beweis für ihre künstlerische Vision und ihr Engagement für qualitativ hochwertige Theatererlebnisse.

Peter Gabor Safarik: Der Starfriseur hinter Gitta Saxx' atemberaubender Frisur

München, Bayern - Im exklusiven Ambiente des Westin Grand Hotels in München trifft Glamour auf Kunstfertigkeit. Der renommierte Starfriseur Peter Gabor Safarik ist der Mann hinter der atemberaubenden Frisur von Gitta Saxx, die heute Abend auf dem roten Teppich strahlen wird.

Gitta Saxx, die bekannte Schauspielerin und Model, ist für ihren einzigartigen Stil und ihre Eleganz bekannt. Safarik, der seit Jahren die Haare der Prominenten in Szene setzt, hat mit seiner Expertise und Kreativität die perfekte Frisur für diesen besonderen Anlass geschaffen.

Die Kombination aus Safariks meisterhafter Handwerkskunst und Gitta Saxx' natürlicher Schönheit verspricht einen unvergesslichen Auftritt. Das Make-up, ebenfalls von Safarik, unterstreicht die markanten Gesichtszüge der Schauspielerin und verleiht ihr den perfekten Look für den Abend.

Die Wiederbegegnung von Gitta Saxx und Peter Gabor Safarik ist ein Moment der Zusammenarbeit und des kreativen Austauschs. Die beiden Künstler werden sicherlich die Kameras zum Klicken bringen und die Gäste des Deutschen Filmballs begeistern. Gitta Saxx strahlt im Couture-Kleid von Sonja Kiefer

München, Bayern - Die renommierte Schauspielerin und Model Gitta Saxx wird heute Abend auf dem roten Teppich im Westin Grand Hotel in München erscheinen. Ihr atemberaubendes Kleid stammt aus dem Hause Sonja Kiefer, der bekannten Münchner Designerin.

Sonja Kiefer ist für ihre exklusive Couture-Mode und ihre Liebe zum Detail bekannt. Das von ihr entworfene Kleid für Gitta Saxx vereint Eleganz, Glamour und individuellen Stil. Mit raffinierten Schnitten, hochwertigen Materialien und einer perfekten Passform wird Gitta Saxx die Blicke auf sich ziehen.

Die Kombination aus Gitta Saxx' natürlicher Schönheit und Sonja Kiefers Couture-Kreation verspricht einen unvergesslichen Auftritt. Die beiden Künstlerinnen teilen ihre Leidenschaft für Mode und Ästhetik, und das Ergebnis ist ein wahrer Blickfang.

Wir laden alle Medienvertreter und Modebegeisterten herzlich ein, diesen besonderen Moment zu erleben und die einzigartige Verbindung von Kunst und Stil zu feiern.

________________________________________

Pressekontakt: office@carpeartem.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: carpe artemGmbH

Herr Christian Reinisch

Clemensstrasse 116

80796 München

Deutschland fon ..: 00491726462960

web ..: http://www.carpeartem.de

email : christian@carpeartem.de Pressekontakt: carpe artem GmbH

Herr christian Reinisch

Clemensstrasse 116

80796 Muenchen fon ..: 00491726462960

web ..: http://www.carpeartem.de

email : christian@carpeartem.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten