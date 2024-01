Startseite HUGGSTER: Digitale Umarmungen werden real Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-16 14:48. Feiern Sie den Internationalen Tag der Umarmung mit HUGGSTER - echte Umarmungen über jede Distanz. In unserer zunehmend digitalisierten Welt, in der die physische Distanz aus beruflichen oder privaten Gründen zwischen Familien und Freunden wächst, bietet HUGGSTER eine bahnbrechende Möglichkeit, echte menschliche Nähe zu erleben. Die App, die seit April 2023 in den App-Stores verfügbar ist, ermöglicht es Benutzern, Umarmungen weltweit zu senden und zu empfangen, und verwandelt damit virtuelle Interaktionen in authentische emotionale Erfahrungen. HUGGSTER hat weltweit bereits Tausende von Umarmungen ausgelöst und ermöglicht es den Nutzern, Liebe und Unterstützung auf eine ganz neue Art und Weise auszudrücken. Diese innovative Idee hat weitreichende positive Auswirkungen auf das soziale Wohlbefinden und die emotionale Gesundheit. Indem sie Menschen trotz physischer Distanz näher zusammenbringt, fördert HUGGSTER eine tiefere Verbindung und Empathie zwischen den Nutzern. Die App bricht die Barrieren der traditionellen digitalen Kommunikation und bietet eine Plattform für bedeutungsvolle menschliche Interaktion. Das Herzstück von HUGGSTER ist das Konzept der "Huggees", der Umarmungsboten. Nutzer wählen eine vertraute Person aus ihrem sozialen Umfeld als ihren Huggee, der Umarmungen im Namen des Senders persönlich überbringt. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es, emotionale Nähe und Unterstützung zu teilen, auch wenn man physisch getrennt ist. Die Nutzer verbinden sich in der App mit Freunden und Familie, die sie nicht persönlich umarmen können, und schaffen so ihr eigenes Mikronetzwerk. HUGGSTER ist mehr als eine App; es ist eine Bewegung. Die App steht im Einklang mit unserer tief verwurzelten menschlichen Sehnsucht nach echter, physischer Nähe und bietet eine moderne Lösung, um diese Sehnsucht in unserer heutigen, schnelllebigen Welt zu stillen, in der wir oft weit entfernt von Familie oder Freunden leben. HUGGSTER ermöglicht es, die emotionale Kluft zu überbrücken, die durch die Herausforderungen des modernen Lebens entstanden ist, und unterstützt dabei, unsere Beziehungen zu stärken und zu vertiefen. Mit HUGGSTER öffnen wir ein neues Kapitel der menschlichen Verbundenheit. Es ist eine Einladung, die Kraft der Umarmung zu entdecken und zu erleben, unabhängig von Entfernungen oder Grenzen. Nutzen Sie den 21. Januar, den Internationalen Tag der Umarmung, um Umarmungen an die Menschen zu senden, die Sie vermissen oder gerne mal wieder drücken würden! Laden Sie die HUGGSTER App aus dem Store herunter und erleben Sie, wie sehr sich Menschen über eine unerwartete Umarmung freuen können. Kleiner Live-Hack zur App: Aktivieren Sie die Benachrichtigungen bei der Installation, um keine Umarmung zu verpassen. Huggees werden per Push-Benachrichtigung informiert, sobald eine Umarmung zu überbringen ist! Für weitere Informationen über HUGGSTER, kontaktieren Sie uns bitte. HUGGSTER ist eine innovative App, die es ermöglicht, Umarmungen über große Distanzen zu senden und zu empfangen. Durch die Kombination von Technologie und menschlicher Wärme strebt HUGGSTER danach, Menschen auf der ganzen Welt näher zusammenzubringen. Kontakt

