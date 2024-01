Startseite TVCMALL präsentiert B2B-Großhandelsinnovationen für Mobilfunkzubehör auf der CES 2024. Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-16 13:49. Am Stand von TVCMALL erörterten die Vertreter die Expertise und Innovationen des Unternehmens im Markt für B2B-Technikzubehö Las Vegas, NV - Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas im Januar präsentierte der B2B-Anbieter für Handy-Zubehör TVCMALL in Zusammenarbeit mit Miss CosmoWorld 2023, Shelby Ann Howell, das Produktportfolio des Unternehmens mit innovativer Unterhaltungselektronik, Mobilfunkzubehör und B2B-Dienstleistungen, einschließlich Produkt- und Verpackungsanpassung, Beschaffung und Dropshipping. Am Stand von TVCMALL erörterten die Vertreter die Expertise und Innovationen des Unternehmens im Markt für B2B-Technikzubehör. Die CES, bekannt für die Präsentation neuester Entwicklungen in den Bereichen KI, Robotik und XR, bot eine Plattform für die Einführung bahnbrechender Innovationen, darunter Samsungs hochmoderne, KI-gestützte Fernseher, Asus' bahnbrechenden OLED-ausgestatteten ROG Zephyrus G14 Laptop und Volkswagens Ankündigung, ChatGPT in ihren Sprachassistenten im Auto, IDA, zu integrieren. Inmitten der Vorstellung solch hochkarätiger Innovationen knüpften führende Produktanbieter und E-Commerce-Dienstleister im Bereich mobiler und 3C-elektronischer Geräte und Zubehör Partnerschaften mit neuen Kunden, indem sie ihre Produkt- und Dienstleistungspalette präsentierten. TVCMALL gehörte zu diesen Anbietern. https://youtu.be/m5IXI81nVTE Als One-Stop-B2B-Shop für Großhandel mit Handy-Zubehör verkauft TVCMALL jährlich über 10 Millionen Handyhüllen und bietet mehr als 750.000 Produkte an, wobei wöchentlich 6.000 neue Artikel hinzugefügt werden. Unter den vorgestellten Produkten von TVCMALL stand der Amorus Handy halter Hals im Rampenlicht, mit seinem innovativen 360°-Magnetgriff, ergonomischem Design und vielseitiger Verwendbarkeit für freihändiges Vloggen. TVCMALL zeigte auch eine breite Palette großhandelsfreundlicher Produkte, einschließlich ZEALOT Lautsprecher und Kopfhörer, Handyhalter, Ladegeräte, Kamera-Zubehör und Schutzhüllen handyhüllen für iPhone 15 -Serie sowie die bevorstehende Samsung Galaxy S24-Reihe. Neben der Produktpräsentation teilte TVCMALL Details seiner maßgeschneiderten B2B-Dienstleistungen mit den CES-Besuchern. Mit dem Angebot von 95% ihrer Produkte ohne Mindestbestellmenge und dem Versprechen einer 3-Tage-Lieferung ist das Unternehmen ein anpassungsfähiger und zugänglicher Partner für Geschäfte verschiedener Größen. Auch Anpassungsdienste, strategische Beschaffung und effiziente Dropshipping-Optionen wurden vorgestellt, wobei TVCMALL sein Engagement betonte, ein umfassender B2B-Großhandelspartner für Einzelhandelsunternehmen, sowohl große als auch kleine, zu sein. TVCMALLs Mission konzentriert sich darauf, Unternehmer zu befähigen, erfolgreiche Einzelhandelsgeschäfte zu gründen und zu erhalten, ein Engagement, das durch ihren Slogan "Gemeinsam gedeihen wir" hervorgehoben wird. Das Unternehmen engagiert sich auch für verschiedene Rückgabeinitiativen, die durch sein "Help Them Thrive Program" (HTTP) eingerichtet wurden. Am TVCMALL-Stand verriet Shelby Ann Howell ihre Motivation, sich für die CES 2024 mit TVCMALL zu verbünden. "Der Gewinn von Miss CosmoWorld 2023 inspirierte mich, Zeit für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu widmen und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben", erklärte Shelby. "Dieser Wunsch steht in tiefer Resonanz mit der Mission von TVCMALL. Jede Transaktion mit TVCMALL geht über einen bloßen Verkauf hinaus; es ist ein Schritt hin zur unternehmerischen Befähigung und zum Geschäftserfolg." Mit Blick auf die Zukunft plant TVCMALL, sein Angebot an Großhandelsprodukten aus einer Hand weltweit weiterzuteilen, wobei der nächste Halt des Unternehmens in Spanien auf der MWC Barcelona 2024 vom 26. bis 29. Februar sein wird. Für weitere Informationen über TVCMALL besuchen Sie tvcmall.com. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

Kuala Lumo Kuala Lumour

Malaysia fon ..: 6015874621

fax ..: 6015874621

web ..: https://www.41caijing.com

email : zhangqi@41caijing.com Die Welt verbinden Pressekontakt: TVCMALL

Frau Tracy Lei

Las Vegas 1st

88901 Las Vegas fon ..: 755-28416521

email : sales@tvcmall.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten