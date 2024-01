Startseite Webinar "E-Commerce- & Digitaltrends 2024" am 06.02.2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-01-16 11:05. TechDivision veranstaltet mit Partnern erneut Digitaltrend-Webinar Kolbermoor, 16.01.2024: Der IT-Dienstleister TechDivision lädt am Dienstag, 06.02.24 um 11 Uhr zusammen mit den Partnern Adobe, Akeneo, ECC Köln, SKWSchwarz sowie Stripe, Führungskräfte und Digital-Entscheider zu einem exklusiven Webinar über die neuesten E-Commerce- und Digital-Trends des Jahres 2024 ein. Dieses informative Event mit hochkarätigen Speakern und Digital-Experten bietet einzigartige Einblicke und präsentiert zudem Ergebnisse einer exklusiven Entscheider-Befragung zu den führenden Trends und Innovationen im digitalen Sektor.

Die Teilnehmer erwartet eine vielfältige Agenda: - Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven und aktuelle Themen wie Künstliche Intelligenz, Prozessautomatisierung, Edge Computing, Hyperpersonalisierung, Datafication, Green-IT & Nachhaltigkeit sowie IT-Recht 2024.

- Vorstellung von Best-Practice-Beispielen und innovativen Ansätzen.

- Eine Diskussion geführt von Branchenexperten wie Stefan Willkommer (TechDivision), Volker John (Adobe), Uli Keller (Akeneo), Johannes Schäufele (SKWSchwarz), Vertretern vom ECC Köln und Stripe. Das Webinar bietet eine ideale Plattform um sich zu den aktuellen Trends und digitalen Best Practices zu informieren, sowie seine Fragen zum Thema Digitalisierung an führende Experten loszuwerden. Die Anmeldung ist kostenlos und kann über den folgenden Link erfolgen: https://bit.ly/41Wd7af. Bei Rückfragen oder für weitere Informationen stehen Kollegen von TechDivision unter der E-Mail-Adresse info@techdivision.com oder telefonisch unter der Nummer 0049 8031 2210550 zur Verfügung. Als zusätzlichen Service wird das Webinar aufgezeichnet und allen registrierten Teilnehmern wird im Nachgang Zugang zu dieser Aufzeichnung sowie ein umfassendes Whitepaper mit detaillierten Insights und weiteren Trends zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an diesem spannenden Event! TechDivision ist langjähriger Adobe- und Akeneo-Partner, einer der führenden Anbieter von digitalen Lösungen sowie Dienstleistungen und spezialisiert auf E-Commerce und Digitalstrategien. Mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen und einem Inhouse-Team von mehr als 160 Digital-Experten unterstützt TechDivision Unternehmen dabei, die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu meistern. Kontakt

TechDivision GmbH

Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2a

83059 Kolbermoor

08031 2210550

