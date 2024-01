Startseite Mexiko: Zwei Menschenrechtler schützen Millionen Jugendliche vor den Verlockungen der Drogenkartelle Pressetext verfasst von Frank Busch am Mo, 2024-01-15 20:22. Mexiko, ein Land das von Kartellen beherrscht wird, in dem Kinder im Alter von 9 Jahren als Drogenkuriere rekrutiert werden und im Alter von 16 Jahren zu kaltblütigen Mördern werden, weigerten sich Salomon und Lucy Dabbah, tatenlos zuzusehen, wie das Leben einer ganzen Generationen zerstört wird. Wenn wir die Errungenschaften der Scientology eines Jahres Revue passieren lassen, steht die Verleihung der Freiheitsmedaille der International Association of Scientologists (IAS) immer im Vordergrund. Jedes Jahr verleiht das kirchliche Oberhaupt der Scientology, David Miscavige, diese Auszeichnung an Personen, deren herausragende Leistungen den Zweck der IAS wesentlich gefördert haben: "Die Scientology Religion und Scientologen in allen Teilen der Welt zu schützen", um die Ziele der Scientology, wie sie von L. Ron Hubbard niedergeschrieben wurden, zu erreichen: "Eine Zivilisation ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher und ohne Krieg, in welcher der Fähige erfolgreich sein kann und ehrliche Wesen Rechte haben können und in welcher der Mensch die Freiheit hat, zu größeren Höhen aufzusteigen." Anti-Drogen-Kampagne in Mexiko Salomon und Lucy Dabbah haben für ihre langjährige Drogenaufklärungsarbeit die IAS Freiheitsmedaille am 3. November 2023 erhalten. Seit mehr als einem Jahrzehnt führen diese beiden Scientologen eine Gegenoffensive durch, um Jugendliche davor zu bewahren, Opfer der mexikanischen Drogenkartelle zu werden. "Wir konnten den Verfall der Gesellschaft sehen und wussten, dass wir etwas tun mussten", sagt Lucy. Sie warteten nicht einfach darauf, dass jemand anderes die Dinge für sie löste, sondern machten die Drogenaufklärung und -prävention zu ihrer persönlichen Mission. Salomon drückte es so aus: "Du bist derjenige, der die Veränderung bewirkt". Sie begannen damit, mithilfe anderer Scientologen die Broschüren "Fakten über Drogen" der Foundation for a Drug-Free World (Stiftung für eine drogenfreie Welt) an stark frequentierten Plätzen wie Sportveranstaltungen und beliebten Touristenorten zu verteilen und organisierten den Versand von 180.000 Exemplaren. Sie erkannten die Notwendigkeit, Partnerschaften einzugehen, um eine größere Breitenwirkung zu erzielen, und teilten die Broschüren und Werbespots von Drug-Free World mit dem Leiter eines führenden Werbeunternehmens im Verkehrssektor, der diese jugendgerechten Videos dreimal pro Stunde, 19 Stunden am Tag, im gesamten U-Bahn-Netz ausstrahlte, das täglich etwa 5 Millionen Menschen befördert. Außerdem erreichten sie Millionen von Menschen mit riesigen Drug-Free-World-Plakaten auf U-Bahnsteigen und in Wartebereichen von Bahnhöfen. Broschüre "Fakten über Drogen" Salomon und Lucy Dabbah brachten die Kampagne zum regionalen Kommandeur der mexikanischen Sicherheitskräfte, der Workshops zum Thema "Fakten über Drogen" genehmigte, um mehr als 2.200 Beamte in dem Programm zu schulen. Anschließend schulten sie die Schulsicherheitspolizei von Mexiko-Stadt und boten Seminare und Workshops für mehr als 4.000 Bundespolizisten an. In Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden verteilte das Team von Drug-Free Mexico fast 200.000 Broschüren von "Fakten über Drogen". Das Ehepaar Dabbah war jedoch immer der Meinung, dass Aufklärung die beste Lösung sei, und so konzentrierten sie sich als nächstes darauf, die "Fakten über Drogen" in die Klassenzimmer zu bringen. Sie stellten den Lehrplan von Drug-Free World einem Vertreter des Bildungsministeriums des Bundesstaates Mexiko vor, der ein Pilotschulungsprogramm für 2.400 Sekundarschullehrer genehmigte. Der zweitägige Workshop war das größte Schulungsprogramm von Drug-Free World, das jemals durchgeführt wurde. Diese Lehrer haben mehr als 2 Millionen Schüler mit dem "Fakten über Drogen"-Lehrplan unterrichtet. Dank dieses und anderer Schulungsprogramme, das Salomon und Lucy organisiert haben, verwenden es heute etwa 8 500 Lehrer in ihren Klassen. Die beiden sind auch dafür verantwortlich, dass rund 2,5 Millionen Menschen die Broschüre "Fakten über Drogen" in die Hand bekommen haben. Und das Bildungsministerium des Bundesstaates Mexiko hat nun angeordnet, dass der Lehrplan von "Drug-Free World" in allen Schulen und Universitäten des Bundesstaates unterrichtet wird. Die Foundation for a Drug-Free World ist eine gemeinnützige Organisation, die Jugendliche und Erwachsene mit sachlichen Informationen über Drogen versorgt, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und drogenfrei leben können. Durch die Unterstützung von Scientology Kirchen und Scientologen bietet die Foundation ihre Materialien zur Drogenaufklärung kostenlos für jeden an, der sie nutzen möchte, um andere über Drogen aufzuklären. Der Gründer der Scientology, L. Ron Hubbard, wies auf die Rolle hin, die Drogenmissbrauch beim Zerfall des sozialen Gefüges spielt: "Die Forschung hat gezeigt, dass Drogen das zerstörerischste Element sind, das in unserer heutigen Kultur vorhanden ist." Schauen Sie sich die Spots von Drug-Free World und den Dokumentarfilm "Die Fakten über Drogen – Wirkliche Menschen, Wirkliche Geschehnisse" auf dem Scientology Network an. Sehen Sie sich Episoden von Voices for Humanity an, um das Programm in Aktion zu sehen. Das Scientology Network ist auf DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse und Streams auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie die Scientology Website, die Website Drug-Free World oder wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene Scientology Kirche, wo die Mitarbeiter Ihnen mit allem helfen werden, was Sie brauchen, um sich der Bewegung "Fakten über Drogen" anzuschließen und Jugendlichen und Erwachsenen zu helfen, die selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, drogenfrei zu leben.

