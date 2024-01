Startseite Zollberater Günther Dürndorfer Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-15 16:48. Günther Dürndorfer: Experte des Zollrechts und Wegbereiter für internationales Business Günther Dürndorfer (https://www.duerndorfer-zollberatung.de/ueber-mich/), renommierter Experte im Zollwesen und geschätzter Berater für internationale Unternehmen, hat sich in der komplexen Welt des Zollrechts und der professionellen Zollberatung etabliert. Sein Werdegang und seine einzigartige Herangehensweise an die Herausforderungen des internationalen Handels machen ihn zu einem Wegbereiter für Unternehmen, die global agieren. Ein Blick auf die Karriere - vom Zollprüfer zum Zollpionier:

Günther Dürndorfers Karriere begann in den Reihen der Zollverwaltung, wo er nicht nur seine Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt absolvierte, sondern auch als Zollprüfer beim Hauptzollamt München arbeitete. Diese Zeit prägte sein Verständnis für die Grundlagen des Zollrechts und ebnete den Weg für seine Leidenschaft, Unternehmen durch den Dschungel der Zollvorschriften zu führen. Der Wechsel in die Automobilindustrie, angefangen bei der AUDI AG bis zur BMW AG, markierte eine entscheidende Phase der Karriere. Als Leiter der Zollabteilung verband er brancheninternes Know-how mit operativer Erfahrung, wodurch er zu einem Experten wurde, der die Bedürfnisse von Unternehmen in hochdynamischen Sektoren versteht. Von der Industrie zur Beratung - Günther Dürndorfers entscheidender Schritt in die Unabhängigkeit:

Mit 17 Jahren Erfahrung in der Zollbranche wagte der Zollexperte den Schritt in die Unabhängigkeit. Als Direktor bei Deloitte & Touche GmbH und KPMG AG teilte er sein Wissen mit Großunternehmen und unterstützte zudem kleine und mittelständische Unternehmen bei der Bewältigung ihrer zollrechtlichen Herausforderungen. Seit seinem Wechsel zur Selbstständigkeit als freier Kooperationspartner für die Zollkanzlei Peterka setzt Günther Dürndorfer seinen Weg fort, Unternehmen dabei zu helfen, die Grenzen des internationalen Handels zu überwinden. Zollschulungen, Weiterbildungen & Lieferantenerklärungen - Schwerpunkte der Dürndorfer Zollberatung:

Ein herausragendes Merkmal von Günther Dürndorfers Dienstleistungen ist sein Engagement für die Weiterbildung im Bereich Zoll. Als Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München teilt er sein Fachwissen und formt die nächste Generation von Zollexperten.

Ein weiterer maßgeblicher Schwerpunkt liegt im akribischen Management von Lieferantenerklärungen. In dieser bedeutenden Funktion unterstützt er deutsche Unternehmen aktiv, indem er an der Erstellung sowie der gewissenhaften Überprüfung dieser Erklärungen arbeitet. Die Gewährleistung strikter Einhaltung aller geltenden Vorschriften ist hierbei von essenzieller Bedeutung. Durch seine umfassende Erfahrung und herausragende Expertise stellt er sicher, dass diese Erklärungen den höchsten rechtlichen Standards genügen und darüber hinaus einen reibungslosen Ablauf der internationalen Geschäftsbeziehungen sicherstellen. Innovation und Pragmatismus - die Philosophie hinter der Dürndorfer Zollberatung

Die Dürndorfer Zollberatung spiegelt nicht nur die Fachkenntnisse des Experten wider, sondern auch seine Philosophie der Innovation und des Pragmatismus. In einer sich ständig wandelnden Welt des internationalen Handels bietet sein Team maßgeschneiderte Lösungen, die über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinausgehen. Günther Dürndorfer als Mentor und Visionär - eine einzigartige Perspektive auf den internationalen Handel:

Günther Dürndorfer zeichnet sich einerseits durch seine umfassende Erfahrung und sein Fachwissen aus und andererseits durch seine Fähigkeit, eine einzigartige Perspektive auf den internationalen Handel zu bieten. Als Mentor und Visionär in der Zollbranche vermittelt er Kenntnisse und Einsichten, die Unternehmen helfen, die Chancen und Herausforderungen des globalen Marktes tiefgreifend zu verstehen. Die Zukunft der Dürndorfer Zollberatung - Aufbau von Partnerschaften und Schaffung von Mehrwert:

Günther Dürndorfer und sein Team setzen ihren Fokus darauf, hochwertige Beratungsdienstleistungen (https://www.duerndorfer-zollberatung.de/leistungen/) anzubieten sowie echte Partnerschaften mit Unternehmen zu schaffen. Die Zukunft der Dürndorfer Zollberatung sieht nicht nur die Einhaltung von Gesetzen vor, sondern auch die Schaffung von Mehrwert für Unternehmen, die den internationalen Markt erobern möchten. Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO - Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre "Betriebsprüfer Zoll" beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen zu zollrechtlichen Fragen, Gesetzen und Bestimmungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung. Auf der Webseite der Agentur finden sich zudem eine Sammlung nützlicher Hilfsmittel für Zollprozesse aller Art und ein Zoll-Blog mit interessanten Artikeln zum Thema.

