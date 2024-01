Startseite Protectum eG - Arbeitnehmersparzulage 2024 - News Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-01-15 12:24. Seit dem 01.01.2024 gibt es für die Mitglieder der Protectum Wohnungsbaugenossenschaft eine tolle Neuerung. Die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmersparzulage wurden erhöht. Die Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft mit Sitz in Großwallstadt. Als solche ist es ihr Förderauftrag, für die eigenen Mitglieder lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu erstellen. Die Mitglieder der Protectum eG werden darüber hinaus auf vielen weiteren Wegen gefördert. So können die Mitglieder die Kaution im Rahmen der vermögenwirksamen Leistungen erbringen, erhalten eine Beteiligung am Gewinn der Genossenschaft, Einkaufsvorteile im Internet und vieles mehr. Für Mitglieder, die regelmäßig im Rahmen der VL einzahlen, gibt es darüber hinaus noch unter Umständen einen weiteren großen Vorteil, und zwar die staatliche Förderung im Rahmen der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmersparzulage. Für letztere wurden im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes nun die Einkommensgrenzen deutlich erhöht auf 40.000 Euro bei Singles und 80.000 Euro bei Verheirateten. Waren zuvor nur ca. 3 Millionen Deutsche anspruchsberechtigt, so sind es nun fast 17 Millionen! Somit hat mehr als jeder dritte Erwerbstätige seit diesem Jahr potentiell Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage. Für die Mitglieder der Protectum eG sind dies tolle Neuigkeiten. Auch neue Mitglieder der Genossenschaft aus Großwallstadt können potentiell direkt mit Beitritt und der ersten Zahlung davon profitieren. Neue Mitglieder nimmt die Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt nach wie vor auf. Denn je mehr Mitglieder eine Genossenschaft hat, umso umfangreicher kann sie ihren Förderauftrag erfüllen. Wenn auch Sie Mitglied werden wollen, kontaktieren Sie die Protectum eG am Besten direkt hier. (https://www.protectumeg.de/) Weitere Informationen zur Protectum eG finden Sie hier (https://www.protectumeg.de/newsundbekanntmachungen/). Protectum Moderne Wohnungsbaugenossenschaft eG

