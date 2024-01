Traumhafte Kanarenkreuzfahrt: Eine Reise durch Sonne, Kultur und Natur

Die Zeit nach Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, um Reisepläne zu schmieden und dem Winter zu entfliehen. Wer einen Urlaub mit einer einzigartigen Kombination aus atemberaubender Natur, angenehmem Klima, vielfältiger Kultur und faszinierender Geschichte sucht, sollte eine Kanaren-Kreuzfahrt in seine Überlegungen einbeziehen. Die Kanaren locken auch im Winter mit milden Temperaturen. Ein ideales Reiseziel, um dem kalten Wetter zu entfliehen und die Sonne zu genießen. Jede Insel der Kanaren hat ihre eigene, einzigartige Natur. Von vulkanischen Landschaften über üppige Gärten bis hin zu atemberaubenden Küsten bieten die Inseln eine beeindruckende Vielfalt. Die Städte der Kanaren sind reich an Geschichte und Kultur. Reizvolle Altstädte, beeindruckende Kirchen und Museen geben einen Einblick in die faszinierende Vergangenheit der Region. Eine Kreuzfahrt entlang der Kanaren ermöglicht es, mehrere Inseln auf bequeme und abwechslungsreiche Weise zu erkunden. Kein ständiges Kofferpacken und Einchecken in Hotels - das Kreuzfahrtschiff wird zum schwimmenden Zuhause. Mehr Informationen zu den Kanarenkreuzfahrten mit den verschiedenen Routen, Schiffen und Services an Bord gibt es auf kreuzfahrten-reisebuero.de, einer speziellen Reiseseite, die alle wichtigen Informationen zu den Kanarenkreuzfahrten übersichtlich zusammengestellt hat.

Entdeckungsreise im Atlantik: Kanarenkreuzfahrt von Teneriffa bis Madeira

So beginnt die Kanaren-Kreuzfahrt „AIDAcosma - Kanaren mit Madeira ab Teneriffa“ in der quirligen Hauptstadt Teneriffas. Hier können die Passagiere die charmante Altstadt mit der Plaza de España und der Basilika Nuestra Señora de Candelaria erkunden. Die Strandpromenade bietet einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik. Nach der Abfahrt ist der erste Stopp der Kanarenkreuzfahrt Puerto del Rosario. Die Hauptstadt von Fuerteventura empfängt die Reisenden mit ihrem entspannten Flair. Hier kann man zum Beispiel die Kirche Nuestra Señora del Rosario besichtigen oder einfach an den kilometerlangen Stränden spazieren gehen. Das nächste Ziel der Kanarenkreuzfahrt, Arrecife de Lanzarote, beeindruckt durch seine Vulkanlandschaft. In der Nähe des Hafens von Arrecife befindet sich das Castillo de San Gabriel, eine historische Festung. Am vierten Tag steht Las Palmas de Gran Canaria auf dem Programm. Die Hauptstadt Gran Canarias bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Geschichte und Moderne. Die Altstadt Vegueta gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und beherbergt die Kathedrale Santa Ana und die Casa de Colón. Der Stadtstrand Las Canteras lädt zum Verweilen ein. Der Aussichtspunkt Pico de Bandama bietet einen Panoramablick über die Insel. Am nächsten Tag auf See können die Passagiere der Kanarenkreuzfahrt die Annehmlichkeiten des Kreuzfahrtschiffes in vollen Zügen genießen, bevor sie einen Stopp in Funchal einlegen, der Hauptstadt Madeiras. Funchal verzaubert mit seiner Blumenpracht und dem Charme der Altstadt. Der Mercado dos Lavradores bietet lokale Spezialitäten und der Panoramablick vom Pico do Arieiro ist atemberaubend. Nach einem weiteren Tag auf See endet die Kanarenkreuzfahrt wieder in Santa Cruz de Tenerife.

Vielfalt von AIDAcosma: Allerlei Annehmlichkeiten während der Kanarenkreuzfahrt

An Bord von AIDAcosma erwartet die Passagiere eine Vielzahl an Aktivitäten und Annehmlichkeiten für jeden Geschmack. Für eine erholsame Nachtruhe sorgen die komfortabel ausgestatteten Kabinen in gemütlicher Atmosphäre. Die großzügig gestalteten Poolbereiche laden zum Entspannen und Sonnenbaden ein, die Wasserrutsche sorgt für Adrenalinschübe. Wer es ruhiger mag, kann sich im Spa-Bereich verwöhnen lassen oder im Fitnessstudio aktiv werden. Die verschiedenen Restaurants an Bord bieten kulinarische Vielfalt von internationalen Spezialitäten bis hin zu regionalen Köstlichkeiten. Wer Unterhaltung sucht, findet im Theatrium erstklassige Shows und Unterhaltung, während in den Bars und Lounges Live-Musik für gute Stimmung sorgt. Auch für die jüngsten Gäste bietet AIDAcosma Unterhaltung im Kids Club, wo professionelle Animateure für Spiel und Spaß sorgen. Wer gerne shoppen geht, kann sich in den zahlreichen Boutiquen und Shops an Bord umsehen. Von Mode über Schmuck bis hin zu Souvenirs ist hier alles zu finden. So bietet diese Kanarenkreuzfahrt jedem Gast viele Möglichkeiten, seine Kanarenkreuzfahrt in vollen Zügen zu genießen.

