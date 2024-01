Startseite Schrottabholung Witten: Einfach, Zuverlässig, Umweltfreundlich Pressetext verfasst von Schrotthändler_NRW am Sa, 2024-01-13 01:00. Sie möchten unkompliziert Ihren Schrott loswerden? Unser Team von Schrottentsorgung Witten ist an 6 Tagen pro Woche in Witten und Umgebung im Einsatz, um Sie von Altlasten zu befreien. Ganz gleich, ob es sich um Ihr Privatgrundstück, den Keller, Dachboden oder Ihr Gewerbegelände handelt – wir sind nach einem Anruf bei Ihnen. Über uns und unsere Dienstleistungen: Als mobiles Team von erfahrenen Schrotthändlern haben wir uns auf den Schrotthandel in Witten und ganz NRW spezialisiert. Mit jahrelanger Expertise und professioneller Ausrüstung bewältigen wir problemlos den Abtransport auch größerer Schrottmengen. Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Neben der Schrottabholung bieten wir auch: Hausauflösungen

Entrümpelungen

Professionelle Altmetallentsorgung

Schrottankauf

Autoteileankauf Lassen Sie sich von unserem umfassenden Service überzeugen! Schrottankauf: Wir kaufen größere Mengen Schrott zu attraktiven Preisen an. Egal, ob Mischschrott, alte Batterien oder defekte Autoteile – bei uns machen Sie ein gutes Geschäft. Unverbindliche Kostenvoranschläge und eine reibungslose Abwicklung bei der Abholung gehören zu unserem Service. Die Bezahlung erfolgt wahlweise in Bargeld oder per Überweisung. Recycling: Nach der Abholung wird der Schrott sorgfältig sortiert und fachgerecht recycelt. Wiederverwertbare Teile gehen an vertrauenswürdige Partner, die ebenfalls auf umweltfreundliche Verwertung setzen. So leisten wir einen Beitrag zum Umweltschutz und schaffen einen nachhaltigen Kreislauf. Bei Schrottabholung Witten können Sie sicher sein, dass Ihr Schrott verantwortungsbewusst und umweltschonend verwertet wird. Besuchen Sie unsere Website www.schrotthaendler-nrw.de/schrottabholung-witten/ für weitere Informationen. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag! Schrotthändler-NRW

Mohamad Helal

Hammer Str66

44866Bochum

Telefon:015208789118

E-meil:info@schrotthaendler-nrw.de

