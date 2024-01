Startseite Die "Flotte!" steht wieder vor der Tür Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-12 14:02. Der Branchentreff - Deutschlands größte Fuhrparkmesse für mehr Know-how, innovative Impulse und zielführendes Netzwerken / Mehrere tausend Fachbesucher / 300 Aussteller Bonn, Januar 2024. In diesem Jahr findet Deutschlands Leitmesse für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider am 20. und 21. März statt. In Düsseldorf werden rund 300 Aussteller ihre Angebote bei "Flotte! Der Branchentreff" präsentieren. Wie im Vorjahr werden mehrere tausend Fachbesucher erwartet, die in ihren Organisationen für Mobilität und Fuhrparks verantwortlich sind. Fachvorträge, Workshops und Netzwerk-Gelegenheiten runden die Messe für alle Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider ab. Die diesjährige "Flotte!" wird noch größer, schöner und bunter. Nach fast 20 Prozent Aussteller-Wachstum 2023 wird es in diesem Jahr weitere neue Aussteller geben, beispielsweise Hersteller aus Asien. Wie bereits im Vorjahr liegt der Fokus der Messe auf dem Top-Thema in deutschen Unternehmen: Der Elektromobilität. Start-ups präsentieren Innovationen, Experten thematisieren Rechtsfragen und strategische Aspekte wie Digitalisierung, Energieautarkie oder Nachhaltigkeit. "Jeder Besucher hat die Möglichkeit sich ein Programm zusammenzustellen, aus dem er persönlich den größten Nutzen ziehen kann", sagt Ralph Wuttke, Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter des Branchentreffs. Dazu gibt es digitale Unterstützung durch die Flotte!-App, mit der man bereits circa 14 Tage vor der Veranstaltung Termine mit interessanten Gesprächspartnern vereinbaren kann. Der Mix aus Fachprogramm, den Gesprächspartnern zu nahezu allen Dienstleistungen und Angeboten am Markt und dem persönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen machen die Messe so wertvoll. "Durch Gespräche können die Besucher ihre Erfahrungen teilen und sich gegenseitig hilfreiche Tipps geben. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Messe die geeignete Plattform zum Netzwerken bieten können", so Wuttke. Das umfangreiche Fachprogramm mit rund 100 Vorträgen, Workshops und Round-Table-Gesprächen, hat für jede Anforderung in der Praxis die passenden Antworten, um das Beste aus seinem Besuch herauszuholen. Zum ersten Mal ist die komplette Halle belegt, die sich auf über 18.000 Quadratmeter erstreckt. "Da wir uns trotzdem auf eine Halle konzentrieren können, sind die Wege zwischen den Ausstellern und zu den Bühnen dennoch nicht weit." Gleiches gilt auch bei der Anreise. Die Halle bietet eine optimale Verkehrsanbindung, sowohl mit dem Auto, der Bahn oder zu Fuß. Darüber hinaus gibt es auch einen Flughafenbus zur Messe und eine direkte U-Bahn-Anbindung zum Hauptbahnhof. Neben dem Fachlichen bietet die "Flotte" aber auch Unterhaltung in Form eines Netzwerkabends mit Musik von Ladies Live zusammen mit Natascha Wright von La Bouche. Auch für das leibliche Wohl ist dank eines weiter verbesserten Cateringkonzepts bestens gesorgt. "Besucher müssen sich im Grunde nur um die Anreise und Unterkunft kümmern und sich Gedanken darüber machen, wie sie ihr individuelles Programm gestalten wollen. An den Rest haben wir bereits gedacht", erklärt Wuttke. Wer noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse hat, sollte sich schnell noch eins besorgen, um von dem umfangreichen Fachprogramm und dem Erfahrungsaustausch profitieren zu können. Gerade für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider ist es wichtig, sich über Entwicklungen in der Mobilitätsbranche ständig auf dem Laufenden zu halten. Weitere Informationen: www.derbranchentreff.de Die Flotte Medien GmbH gibt die Fachzeitschrift Flottenmanagement heraus und betreibt die Homepage flotte.de. Flottenmanagement erscheint sechs Mal im Jahr und ist das unabhängige Fachmagazin für Fuhrparkmanagement. Ein kompetenter Ratgeber mit professionellen Entscheidungshilfen durch Nutzwerttabellen, Praxisberichte, Kostenvergleiche und Marktübersichten. Zielgruppe sind vornehmlich professionelle Fuhrparkleiter und -entscheider, Inhaber, Geschäftsführer. Dazu kommt seit 2016 einmal im Jahr "Flotte! Der Branchentreff" als Leitmesse für Fuhrparkentscheider und Mobilitätsprofis in Deutschland. Über "Flotte! Der Branchentreff"

"Flotte! Der Branchentreff" ist das erste große Flottenevent des Jahres. Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften und Dienstleister rund um die gewerbliche Fahrzeugflotte treffen auf der inzwischen größten Flottenmesse in Deutschland auf Fuhrparkmanager mit Flotten unterschiedlicher Größen. Rund 290 Aussteller und weit mehr als 2.000 angemeldete "echte" Fuhrparkverantwortliche bei der letzten Veranstaltung 2023 sprechen für sich. Bei dem "Klassentreffen" der Flottenbranche 2023 war fast jeder mit dabei, der - auf Anbieter- oder Kundenseite - Rang und Namen hat, insgesamt rund 5.000 Fachleute aus der Branche. Kontakt

