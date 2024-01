Startseite Kyocera launcht PTFE-freie Kochserie Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-01-12 10:06. Kyocera präsentiert seine neuen, PTFE- und PFOA-freien Töpfe und Pfannen vom 26. bis 30. Januar 2024 auf der Ambiente-Messe. Kyoto/Esslingen, 12. Januar 2024. Vom 26. bis 30. Januar 2024 nimmt Kyocera gemeinsam mit seinem Deutschland Distributor PROFINO an der Ambiente-Messe, der weltweit bedeutendsten Konsumgütermesse, in Frankfurt am Main teil. In Halle 9.0, Stand C21 zeigt der seit über 60 Jahren am Markt etablierte Keramik-Spezialist, dass gesunde Küche neben der Lebensmittelauswahl auch eine Frage der Zubereitung ist. Mit seinen neuen, keramikbeschichteten Töpfen und Pfannen bietet Kyocera ein optimales Kocherlebnis, ohne, dass gesundheitsschädliche Stoffe bei der Herstellung entstehen oder beim Kochen freigesetzt werden. Keramikbeschichtung mit Antihaft-Effekt und optimaler Hitzeverteilung

Gesundheitsbewusste Ernährung ist und bleibt ein wichtiger Trend. Verbraucher legen dabei auch auf eine schonende Zubereitung sowie maximalen Genuss Wert. Kyocera hat deshalb eine Kochserie entwickelt, die über exzellente Antihaft-Eigenschaften verfügt, aber komplett frei von Giftstoffen wie PTFE, PFOA, Blei und Schwermetallen ist. Dank der hochwertigen, leicht zu reinigenden Keramikbeschichtung können Kunden Speisen knusprig und mit wenig Fett braten - garantiert ohne Anbrennen. Der 3-Schicht-Boden ermöglicht eine optimale Hitzeverteilung, was den Garprozess beschleunigt und Energie spart. Das Essen wird gleichmäßig erhitzt und bleibt nach dem Kochen länger warm. Gesunde Küche für daheim

Bereits seit 40 Jahren hat Kyocera seine Expertise rund um keramische Küchenprodukte kontinuierlich ausgebaut. Das 1959 gegründete Unternehmen hat dabei stets aktuelle Verbrauchertrends im Blick und es sich zur Aufgabe gemacht, High-Performance-Produkte zu entwickeln, die gesund, umweltfreundlich und verbraucherorientiert sind. Mit der seit Januar 2024 verfügbaren Kochserie hat Kyocera sein Produktportfolio einmal mehr erweitert und die eigene Position als weltweit führender Keramik-Spezialist untermauert. Die Serie besteht aus drei Bratpfannen in unterschiedlichen Größen, einer Grillpfanne mit typischem Streifenmuster sowie zwei Stielkasserollen und einem Kochtopf mit jeweils passendem Glasdeckel. Die hochwertigen Töpfe und Pfannen verfügen über hitzebeständige Edelstahlgriffe, eignen sich für alle Herdarten inklusive Induktion sowie bis 200 °C für den Backofen. Über die Ambiente-Messe

Die Ambiente-Messe ist die weltweit bedeutendste Konsumgütermesse für die Produktbereiche Dining, Living, Giving und Working. Die Schwerpunkte der Messe liegen auf Design, Tafelzubehör, Geschenke und Dekoration. Branchenpartner können auf der Ambiente die Neuheiten und Neuigkeiten im direkten Austausch mit Einkäufer und Anbieter aus der ganzen Welt vorstellen. Dieses Jahr findet die Ambiente-Messe vom 26. bis 30. Januar 2024 in Frankfurt am Main statt. Kyocera und PROFINO, der Distributor für den deutschen Markt, stellen ihre Produkte in Halle 9.0 am Stand C21 aus. Über PROFINO

Das 2008 in Solingen gegründete Unternehmen PROFINO vertreibt in Deutschland und Österreich innovative Produkte aus den Bereichen Küche, Tisch, Speisen und To-Go-Produkte. PROFINOS Markensortiment umfasst insgesamt 16 namhafte internationale Marken, darunter auch die High-Performance-Produkte von Kyocera. Ähnlich wie Kyocera fokussiert das Unternehmen die Punkte Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Im Zuge dessen wurde auch der Anteil der Plastikprodukte im Sortiment reduziert. Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht. KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 297 Tochtergesellschaften (31. März 2023). Mit etwa 81.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,87 Milliarden Euro. Auf der "Global 2000"-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den "The World's 100 Most Sustainably Managed Companies". Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum siebten Mal von Clarivate als "Top 100 Global InnovatorTM 2023" als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt. Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 685.000 Euro pro Preiskategorie). Firmenkontakt

