AGT Elektrische Multifunktions-Pumpe

Elektrische Multifunktions-Pumpe

Einfach und schnell Flüssigkeiten umfüllen: Benzin, Öl, Wasser u.v.m - Elektrische Multifunktions-Pumpe für Kraftstoff, Öl, Wasser, mit Batteriebetrieb

- Länge Ansaugschlauch: 48 cm, Ausgabeschlauch: 99 cm Die elektrische Multifunktionspumpe (https://www.pearl.de/mtrkw-12305-elektrische-multifunktions-pumpen-fuer-...) von AGT (https://www.pearl.de/ar-2-1.shtml) ist vielseitig einsetzbar: Ob Kraftstoff, Öl oder Wasser - mit bis zu 12 Litern pro Minute lassen sich verschiedene Flüssigkeiten fördern. Ideal zum Betanken von Fahrzeugen oder zum Umfüllen von Kraftstoff in kleine Kannen oder Kanister. Flüssigkeiten schnell und einfach umfüllen: Ob Abwasser vom verstopften Waschbecken in die Badewanne oder Wasser aus dem Aquarium in einen Eimer. Mit der elektrischen Handpumpe kein Problem mehr! Sichere und einfache Handhabung: Die handliche Pumpe ist einfach zu bedienen, batteriebetrieben und leicht zu verstauen. Der flexible Schlauch sorgt zudem dafür, dass beim Umfüllen kein Tropfen verloren geht. - Zum Umfüllen von Kraftstoff, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten

- Auto-Stopp-Funktion und Auslaufschutz

- Fördermenge: bis zu 12 Liter pro Minute

- Einfache Bedienung per Ein/Aus-Schalter

- Länge Ansaugschlauch: 48 cm, Länge Ausgabeschlauch: 99 cm

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

- Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

- Maße: 69 x 11 x 7,6 cm, Gewicht: 270 g

- Multifunktions-Pumpe inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107421331 Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8504-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8504-3602.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/igafotrriGaZaBx PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

