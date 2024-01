Startseite Eine Kenia Safari durch die Masai Mara als Flugsafari erleben Pressetext verfasst von pr-partners am Do, 2024-01-11 21:15. In der Weihnachtszeit werden nicht nur besinnliche Momente verbracht, sondern auch Pläne für kommende Abenteuer geschmiedet. Kenia lockt als außergewöhnliches Reiseziel mit ganzjährig warmem Klima, paradiesischen Stränden und einer einzigartigen Mischung aus Naturwundern, Safarierlebnissen und kultureller Vielfalt. Ein absolutes Highlight unter den kenianischen Naturparadiesen ist die Masai Mara. Diese atemberaubende Landschaft erstreckt sich über endlose Savannen, die von majestätischen Flüssen und Akazienwäldern durchzogen werden. Die Weite der Masai Mara ist Schauplatz einer der beeindruckendsten Tierwanderungen der Welt, bei der Millionen von Gnus, Zebras und Gazellen die Region auf der Suche nach frischen Weidegründen durchqueren. In dieser einzigartigen Umgebung können Reisende die wirklich faszinierende Natur Afrikas erleben: Elefanten durchstreifen die Ebenen, Giraffen recken ihre Hälse nach den saftigen Blättern der Akazien, Löwen, Geparden und Leoparden jagen unter der goldenen Sonne Afrikas. Die Masai Mara ist ein lebendiges Ökosystem, in dem auch Büffel, Krokodile und zahlreiche Vogelarten leben. Um die Masai Mara zu erkunden, bietet sich eine Flugsafari an. Mit dem Flugzeug kann die Zeit effizient genutzt werden, um die faszinierende Tierwelt der Masai Mara zu beobachten. Angebote für solche Flugsafaris findet man beim Kenia-Spezialisten kenia-safari.de, einem Reiseportal mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Kenia Safari, die An- und Abreisezeit optimiert: Flugsafari in die Masai Mara Ein Beispiel hierfür ist die viertägige „Masai Mara Pur Flugsafari im Oloshaiki Camp“. Diese Flugsafari in die Masai Mara beginnt morgens mit der Abholung vom Hotel. Während des Fluges über die Masai Mara erwartet die Teilnehmer der Flugsafari ein atemberaubender Blick aus der Vogelperspektive, der die endlosen Weiten und die faszinierende Landschaft des Reservats in ihrer ganzen Pracht offenbart. Nach der Landung am Mittag beginnt die erste aufregende Pirschfahrt, danach geht es zum charmanten Oloshaiki Camp, einem kleinen, familiären Zeltcamp direkt am Ufer des Talek River. Hier verbringen die Safarigäste eine entspannte Mittagspause und können von der privaten Terrasse den Blick über den Fluss schweifen lassen. Mit nur 12 geräumigen Zelten bietet das Oloshaiki Camp nicht nur einen Rückzugsort inmitten der Wildnis, sondern auch einen einzigartigen Blick auf den Talek River und die Masai Mara. Die Zelte sind komfortabel eingerichtet und verfügen über ein eigenes Bad sowie eine überdachte Terrasse, die zum Entspannen einlädt. Zwischen den Gästezelten befindet sich das großzügige Restaurant mit Bar. Kenia Safari als Flugsafari mit Pausen und Übernachtung in charmanter Lodge In den folgenden zwei Tagen erleben die Teilnehmer der Flugsafari die faszinierende Tierwelt der Masai Mara auf zwei Pirschfahrten pro Tag. Gemeinsam mit dem fachkundigen Fahrer begeben sich die Safariteilnehmer auf die Suche nach den Big Five, also Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffeln und Nashörnern, sowie außerdem nach Geparden, Krokodilen, Flusspferden und den beeindruckenden Antilopen- und Zebraherden. Die hohe Raubtierdichte verspricht spannende Tierbeobachtungen. Am vierten und letzten Tag der Flugsafari erleben die Teilnehmer eine letzte Frühpirsch, bei der mit etwas Glück Löwen bei der Jagd beobachtet werden können. Nach einem optionalen Picknick-Frühstück während der Frühpirsch kehren die Safarigäste zum Mittagessen ins Camp zurück. Danach geht es zum Airstrip und die Safarigäste fliegen zurück an die Küste, wo ein sicherlich unvergessliches Safarierlebnis endet. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Seit mehr als drei Jahrzehnten organisiert das erfahrene Team von kenia-safari.de unvergessliche Safaris in Kenia. Als renommierte Kenia-Spezialisten schöpfen die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem reichen Fundus an Branchenkenntnissen und Know-how über die lokalen Gegebenheiten. So können sie individuell beraten und auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden eingehen. Bei der Zusammenstellung der Safaris werden nicht nur die individuellen Wünsche der Kundinnen und Kunden, sondern auch die langjährige Erfahrung des Teams vor Ort in Kenia sowie die neuesten Entwicklungen in der Reisebranche berücksichtigt, um ein maßgeschneidertes und zeitgemäßes Safari-Erlebnis zu gewährleisten. Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

