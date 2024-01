Startseite Geldanlage bei der Sparda-Bank München - neu: Termingeld mit 18 Monaten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-11 17:20. München - Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank bietet ab sofort 2,40 Prozent* Zinsen p. a. bei 18 Monaten Laufzeit. Zum Jahresbeginn bietet die Sparda-Bank München eG allen Interessierten ein attraktives Termingeld mit einer Verzinsung von 2,40 Prozent* p. a. Das Angebot ergänzt die bereits bestehenden Laufzeitvarianten zwischen 6 und 60 Monaten und ist ab einer Geldanlage von 2.500 Euro möglich. Mit der richtigen Beratung finanzielle Ziele erreichen

In den meisten Fällen kann es sinnvoll sein, das Vermögen auf verschiedene Anlagemöglichkeiten zu verteilen oder auch durch unterschiedliche Laufzeiten eine gute Vermögensstruktur aufzubauen. Gerade deswegen ist eine kompetente Beratung wichtiger denn je. Die Sparda-Bank München steht ihren Kundinnen und Kunden und allen, die es noch werden wollen, jederzeit zur Seite, bietet ihnen passende Möglichkeiten basierend auf ihren Wünschen und ermöglicht damit Klarheit bei der Auswahl. Konditionen und weitere Informationen zur Geldanlage gibt es unter www.sparda-m.de * 09.01.2024 (variabel). Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank. In ihrem Geschäftsgebiet Oberbayern betreut sie rund 287.000 Mitglieder. Das Wohl von Mensch und Umwelt ist in der Gemeinwohl-Ökonomie oberstes Ziel des Wirtschaftens. Sie steht somit für ein wertebasiertes Wirtschaften. Gemeinwohl-Unternehmen messen ihr Handeln zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz. Weitere Informationen unter www.wirtschaft-fuer-alle.de. Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen. Firmenkontakt

Sparda-Bank München eG

Christine Miedl

Arnulfstraße 15

80335 München

089/55142- 3100

http://www.sparda-m.de Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Jasmin Di Maria

Melli-Beese-Straße 19

90768 Fürth

0911/97478-0

