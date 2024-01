Startseite eurodata schneidet wiederholt mit hervorragendem Net Promoter Score ab Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-01-11 13:08. Das Saarbrücker Unternehmen erzielt 21 Punkte mehr als der Durchschnittswert der B2B Software & SaaS Lösungen Saarbrücken, 11. Januar 2024 - Die Kunden und Anwender von edlohn scheinen von der Leistung und Qualität de Lösung überzeugt zu sein. Nur so lässt sich erklären, dass sich eurodata auch in diesem Jahr wieder über Topwerte beim jährlichen Net Promoter Score (NPS) freuen darf. Mit 62 Punkten und mehr als 1.000 Stimmen lässt eurodata die meisten Anbieter weit hinter sich. Die aktuelle NPS-Bewertung unterstreicht, dass die Kundenzufriedenheit beim Saarbrücker Softwarehersteller an erster Stelle steht. Christof Kurz, Generalbevollmächtigter der eurodata: "Wir nehmen diese Kennzahl sehr ernst, denn sie sagt viel darüber aus, ob ein Produkt im Markt ankommt und weiterempfohlen wird. Der erneut sehr gute NPS von edlohn zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, was das Anwendungsdesign, die Anwenderfreundlichkeit, Funktionen und auch unseren Service angeht." Den Erfolg sieht man bei eurodata in verschiedenen Faktoren begründet. Zum einen in der schnellen Anpassung an gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise Steuerentlastungsgesetze, zum anderen aber auch in der intuitiven Handhabung, dem ansprechenden Design sowie dem integrativen Charakter der digitalen Lohnabrechnung. Seit jeher legt man bei der Software-Entwicklung großen Wert darauf, dass die Daten zwischen den verschiedenen eurodata Lösungen automatisch ausgetauscht werden, dass die Systeme über Schnittstellen aber auch kompatibel zu anderen Plattformen sind. Dieser ganzheitliche Ansatz etabliert sich mehr und mehr als Erfolgsfaktor des Unternehmens. Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud "Made in Germany" aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de Kontakt

eurodata AG

Markus Metz

Großblittersdorfer Str. 257

66119 Saarbrücken

0681 / 88080

www.eurodata.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten