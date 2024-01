Startseite Wirksames Abrechnungsmanagement in der Arztpraxis: Grundlage für wirtschaftlichen Praxiserfolg Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-11 08:15. Ein effizientes Abrechnungsmanagement ist in einer modernen Arztpraxis von großer Bedeutung. Es trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Praxis bei. In einer modernen Arztpraxis ist ein effizientes Abrechnungsmanagement von entscheidender Bedeutung. Es gewährleistet eine korrekte und vollständige Abrechnung der erbrachten ärztlichen Leistungen und trägt somit maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Praxis bei. Ein strukturierter Abrechnungsprozess kann zudem Abrechnungs-Fehler vermeiden und Verwaltungsaufwand reduzieren. Ein gut funktionierendes Abrechnungsmanagement in einer Arztpraxis muss mehrere Anforderungen erfüllen: Aktuelle Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Honorarabrechnung ändern sich regelmäßig. Daher ist es wichtig, dass das Praxisteam stets über die aktuellen Vorgaben und Regelungen informiert ist. Dies umfasst beispielsweise aktuelle Kenntnis der Gebührenordnungen und Abrechnungskataloge (z.B. GOÄ bzw. GOZ). Sorgfältige Dokumentation der erbrachten Leistungen Eine präzise und vollständige Dokumentation der erbrachten ärztlichen Leistungen bildet die Grundlage für eine korrekte Abrechnung. Hierbei sollten alle relevanten Informationen wie Diagnosen, Behandlungsschritte und erbrachte Leistungen sowie die Dauer und die Ergebnisse der Untersuchungen detailliert erfasst werden. Digitale Hilfsmittel können die Dokumentation maßgeblich erleichtern und Fehler und Missverständnisse (etwa durch schwer lesbare Handschrift) vermeiden. Strukturierter Abrechnungsprozess Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren und um maximale Zuverlässigkeit der Honorarabrechnung zu gewährleisten, sind eine eindeutige Aufgabenverteilung innerhalb des Praxisteams sowie klare Arbeitsanweisungen unverzichtbar. Hilfreich sind zudem regelmäßige Schulungen und Fortbildungen zum Thema Abrechnung sowie der Einsatz geeigneter Software-Tools. Kontinuierliche Qualitätssicherung Eine regelmäßige Überprüfung der Abrechnungsprozesse ist essentiell, um Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben. Dazu können interne Kontrollmechanismen wie 4-Augen-Prinzip, Stichprobenprüfungen oder externe Controllingtools (z.B. www.mvz-cockpit.de ) genutzt werden. Qualifizierung und Befähigung Abrechnungsmanager*innen nehmen eine wichtige Position in der Praxis ein und sind für die Koordination und Überwachung aller abrechnungsrelevanten Prozesse verantwortlich. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen zu den aktuellen Abrechnungsvorschriften von GOÄ und EBM sowie auch zur Anwendung der Abrechnungssoftware sind unerlässlich. Dadurch können Fehler vermieden und die Abrechnungsprozesse optimiert werden. Stellenprofil einer Abrechnungsmanagerin * Überwachung der Abrechnungsprozesse: Der Abrechnungsmanager stellt sicher, dass die erbrachten ärztlichen Leistungen korrekt und zeitnah abgerechnet werden. Dies beinhaltet die Prüfung der Dokumentation, die Überwachung der Fristen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

* Optimierung der Abrechnungsprozesse: Die Abrechnungsmanagerin analysiert die bestehenden Abrechnungsprozesse und identifiziert mögliche Schwachstellen oder Engpässe. Durch die Implementierung effizienter Arbeitsabläufe und den Einsatz geeigneter Softwarelösungen kann sie die Effizienz steigern und Fehlerquellen minimieren.

* Kommunikation mit Versicherungen und Kostenträgern: Abrechnungsmanager*innen sind die Schnittstelle zwischen der Praxis und den Versicherungen und Kostenträgern. Sie kümmern sich um die Kommunikation, die Einreichung von Abrechnungen und die Klärung von Rückfragen oder Abrechnungsstreitigkeiten.

* Schulung des Praxisteams: Die Abrechnungsmanagerin ist auch für die Schulung des erweiterten Praxisteams zuständig. Sie vermittelt das nötige Wissen über die Abrechnungsbestimmungen, die korrekte Dokumentation und den Umgang mit der Abrechnungssoftware. Durch interne Schulungen wird sichergestellt, dass das Praxisteam auf dem aktuellen Stand bleibt. Grundsätzlich kann die Rolle des Abrechnungsmanagers je nach Art und Größe der Praxis variieren. In größeren Einrichtungen können die Aufgaben auf mehrere Mitarbeitende aufgeteilt werden, die sich ggf. sogar ausschließlich um die Honorarabrechnung kümmern. In kleinen Praxen kann die Abrechnung ggf. von einer MFA als Zusatzaufgabe übernommen werden. In jedem Fall sind durchdachte Prozesse und eindeutige Zuständigkeiten unerlässlich, um eine korrekte und rechtzeitige Abrechnung der erbrachten Leistungen sicherzustellen und finanzielle Engpässe zu vermeiden. Informationen über die Qualifikation Abrechnungsmanager (IHK) / Abrechnungsmanagerin (IHK) - Arztpraxis / MVZ finden Sie auf der Seite der Frielingsdorf Akademie (Weiterbildungen für MFA, Praxismanager*innen und weitere Berufe des Gesundheitswesens) www.frielingsdorf-akademie.de/abrechnungsmanager-in-ihk-arztpraxis-mvz Termine * Augenheilkunde: 22. - 27. April 2024 in Köln

* Fachgruppenübergreifend: 02. - 07. Dezember 2024 in Köln

Frau Claudia König

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

Deutschland fon ..: 0221-13983663

fax ..: 0221-13983665

web ..: https://www.frielingsdorf-akademie.de/

