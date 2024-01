Startseite NDS-Landtag deckte seit 2005 unter Straftatverdacht stehende Staats- und Justizbeamte Pressetext verfasst von Pirat3002 am Mi, 2024-01-10 19:23. Die Politik schreit täglich nach Klima- und Umweltschutz, dabei wurde 1997 solch ein 22 Millionen D-Mark Projekt durch die NDS-Jusitz kriminell platt gemacht. Kriminell bedeutet, dass vor Gericht durch Staatsanwaltschaft Verden und deren Zeugen im Staatsdienst massiv gelogen sowie auch entlastende Beweismittel zurück gehalten oder vernichtet worden sind. Dabei wurde die wirtschaftliche Existenz vieler ehrlicher Menschen schwerst beschädigt und in einm Fall völlig vernichtet. Wer nun denkt es ging hier um eine Portokasse, Irrtum, es geht hierbei um einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag. Strafvereitelung im Amt der Steuerhinterziehung und ebenso in Millionenhöhe, Patentverbrechen, schwersten Betrug, staatlicher Prozessbetrug, notarielle Falschbeukundungen in ebenso dreistelliger Millionenhöhe, so dass Anwälte, Staatsanwälte und Richter Angst vor den Bürgern haben müssen, wenn dieses öffentlich wird. Der nun unten beigefügte aktuelle Schriftsatz ist noch lange nicht das Ende, denn das NDS-Parlament wurde heute letztmalig in Kenntnis über sein Versagen in Sachen kontrollpflichten der Landesregierung gesetzt. Persönlich vorlegen! Nur per Fax: (0511) 1 20 51 70 Niedersächsisches Justizministerium

Justizministerin Frau Dr. Kathrin Wahlmann

Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover Teile einer staatskriminellen Vereinigung innerhalb Niedersächsischer Staats- und Justizbeamter, mit systembedingter Staatskriminalität seit 1988 gegen den Unterzeichner Az . S 23 SO 94/21 SG-Oldenburg Sehr geehrte Frau Justizministerin,

anbei der Beschluss der inzwischen mehrfach strafrechtlich beschuldigten Vors. Richterin Frau Diefenbach-Kampowski, hier vom 03. Januar 2024 zur Ihrer freundlichen Kenntnisnahme. Als eine promovierte Juristin verzichtet der Unterzeichner Sie auf das Grundgesetz sowie auf die im direkten Zusammenhang bestehenden Gesetze der StPO, des StGB, der ZPO, der AO, des BtMG, der FGO, der RiStBV, des GVG, des DRiG usw. usw., hinweisen zu müssen und die hier im Zusammenhang mit der obigen Klagesache stehen.

In der ehemaligen DDR wurden 1977 Gerichtsverhandlungen ohne einen Anwalt geführt, wenn der Staat der Beschuldigte oder Beklagte war. Gegen diesen Beschluss mit vorliegender Begründung wäre normal nichts einzuwenden, wenn da die Beklagte und andere Staats- und Justizbeamte nicht ab 1988, bzw. die Beklagte ab 2010, an schwersten Straftaten unterschiedlichster Art gegen den Unterzeichner und Dritte beteiligt gewesen wären. Diese bis heute und im Amt vorsätzlich und bandenmäßig vereitelten Straftaten haben erst zu einem seit 2015 ungeklärten Altersentenverfahren mit Betrugshintergrund, Altersarmut und letztendlich einer verminderten Grundsicherung, dem völligen Verlust von privatem sowie geistigen Eigentum geführt. Darüber hinaus zu einer unheilbaren gesundheitlichen Schädigung. Diese hier begründet strafrechtlichen Vorwürfe sind so schwerwiegend und auch in Mitwisserschaft der höchsten Politik, dass nicht einmal die Anwaltschaft und egal in welchem beteiligten Bundesland, ein Mandat übernehmen möchte. Dass unter Straftatverdacht stehendem Handeln der Generalstaatsanwälte, ob nun in Oldenburg oder Celle, zeigt dem Unterzeichner mehr als deutlich und nicht erst mit diesem Datum auf, wie wenig rechtliche Achtung oder auch Respekt diese vor einem/er Justizminister/rin haben. Da das Ganze nun inzwischen strafrechtlich so ausgeufert ist, steht das NDS-Justizministerium seit 1988 und zum Az. 6 Zs 939/03 der GenStA-Celle, unter schwersten verbrecherischem Straftatverdacht. Diese unter dringenden Straftatverdachtsmomente wurde ab 2004 von der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg mit im Amt ebenso strafvereitelt, zumal einer der dringend Verdächtigen (LOStA) bereits 1988 an der Anstiftung zu einem BtM-Verbrechen beteiligt war (6 Zs 939/03). Das Niedersächsische Parlament hat unter der Pet.-Nr. 02265/01/15 am 12. Januar 2006, diesem gesamten strafrechtlichen Handeln seiner unter dringenden Verdacht stehenden Staats- und Justizbeamten und bis heute freie Hand erteilt. Das Sozialgericht Oldenburg hat es durch erneute vorsätzliche Beugung des Verfahrensrechts nicht einmal erlaubt, zu den wirklichen sozialrechtlichen Dingen durch einen Anwalt Stellung zu nehmen. „Wie schrieb doch die mehrfach beschuldigte Richterin Dxxxxx-Kxxxxxx und in ihrem Beschluss vom 04. Januar 2024, dieses konnte gemäß § 105 SGG ohne mündliche Verhandlung entscheiden", da der Kläger seit 1997 fünf Jahre lang unschuldig strafrechtlich durch das Bundesland Niedersachsen verfolgt wurde, durch staatskriminellen Prozessbetrug ihm in 2002 seine Steuerechte privat sowie geschäftlich auf Lebenszeit entzogen wurden, ihm damit ein Berufsverbot auf seine mehrfach patentierten Klima- und Umweltverfahren auferlegt wurde. Das Ganze ohne den gesetzlichen Rechtsbeistand und entgegen § 121 Abs. 2/5 ZPO. Mit freundlichen Grüßen xxxxx Anlage: Beschluss vom 03. Januar 2024 des SG-Oldenburg CC: NDS-Parlament und Andere .