Uran - Vorräte knapp, Nachfrage groß

Die Rolle der Atomkraft ist groß, wenn es darum geht, eine CO2-arme, klimaresistente Wirtschaft zu erzeugen.

Kernkraft ist zuverlässig, erschwinglich und sicher. Aktuell sind weltweit rund 440 Atomkraftwerke in Betrieb. Etwa 60 Kernkraftwerke werden gerade gebaut. Dies vor allem in China, Indien, Afrika, dem Nahen Osten und im übrigen Asien. In den USA gibt es zirka 93 betriebsbereite Atomkraftwerke, das bedeutet, dass sie an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind. In Europa besitzt Frankreich die meisten Kernkraftwerke. Doch die Uranvorräte schrumpfen. So verringern sich die Vorräte in der EU, auch in den USA, während gleichzeitig die Nachfrage ansteigt. Denn es findet eine Verlagerung zu kohlenstoffarmen Energien statt, fossile Brennstoffe werden verringert.

Das andere Thema ist die Versorgungssicherheit, die seit dem Ukraine-Krieg eine neue Bedeutung erlangt hat. Solar- und Windkraftanlagen allein können den Energiebedarf nicht stemmen. So will beispielsweise Japan, das bisher nur sieben Prozent seiner Energie aus der Kernkraft gewinnt, in diesem Bereich deutlich aufstocken. Bis zum Jahr 2030 soll sich der Anteil der Atomkraft auf 20 bis 22 Prozent erhöhen. Gab es noch vor einigen Jahren ein Überangebot auf dem Uranmarkt, so sieht die Lage heute anders aus. Laut der World Nuclear Association werden rund 180 Millionen Pfund Uran jährlich gebraucht, produziert werden jedoch weniger als 145 Millionen Pfund Uran.

So hat Kazatomprom, der weltweit größte Uranförderer in den vergangenen Jahren die Produktion zurückgefahren. Nun aber soll ab 2025 deutlich mehr Uran produziert werden. Wer an der schon fast historischen Veränderung beim Uranmarkt teilnehmen möchte, kann sich mit Urangesellschaften wie Uranium Energy oder American Future Fuel beschäftigen.

Uranium Energy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-co... - freut sich über Rekordumsätze in 2023, ist schuldenfrei und verfügt über Uranprojekte in Kanada und in den USA. Dazu kommen verschiedene Uranbeteiligungen. Und es ist das größte nordamerikanische Uranunternehmen.

American Future Fuel - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/american-futur... - ist zu 100 Prozent am Cebolleta Uranprojekt in den USA beteiligt. Dieses liegt in einem hervorragenden Mineralgürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und American Future Fuel (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/american-future-fuel-corp... -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

