Startseite Million Bride aber du bist die EINE! "Die magische Berührung für Ihre Traumhochzeit" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-01-10 15:29. Als Hochzeitsplaner bringe ich Erfahrung, Expertise u. Leidenschaft in jede einzelne Veranstaltung. Auch als Zeremonienmeistern achte ich auf jedes Detail damit Eure Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Mein Name ist Daniela Jagella, ich bin 45 Jahre jung und Mutter eines bald 10-jährigen Sohnes. Als gelernte Industriekauffrau habe ich mich Ende 2022 zur Hochzeitsplanerin bei der Avantgarde Academy ausbilden lassen und selbstständig gemacht. Ich bin endlich angekommen und kann nun in meinem Traumberuf arbeiten. Million Bride, aber du bist die Eine! Steht für die, der, das Eine. "Die magische Berührung für Ihre Traumhochzeit" , ist für mich nicht vom Geschlecht abhängig. Ich als Eure Hochzeitsplanerin bringe Erfahrung, Expertise und Leidenschaft in jede einzelne Veranstaltung. Von Anfang bis Ende begleiten ich Euch mit maßgeschneiderten Lösungen, kreativen Ideen und einem Auge fürs Detail, um sicherzustellen, dass Euer großer Tag absolut unvergesslich wird. Mit einem umfangreichen Netzwerk von erstklassigen Dienstleistern kann ich Euch exklusive Vorteile und außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Verlasst Euch auf mich, um die Planung reibungslos zu gestalten und den Stress zu minimieren, damit Ihr Euch ganz auf die Vorfreude und den Moment selbst konzentrieren könnt. Erlebt mit mir eine Hochzeit, die Eure wildesten Träume übertrifft und Eure Gäste begeistern. Buchen Sie mich als Hochzeitsplanerin oder auch als Zeremonienmeistern für eine unvergleichlich perfekte Feier, bei der jedes Detail strahlt und Eure Persönlichkeit zum Ausdruck kommt und die besten Freunde/Trauzeugen an Eure Seite gehören um diesen Tag mit Euch zu genießen, anstatt im Hintergrund zu agieren. Meine Intension ist es, dass Ihr den Abend davor all eure Bedenken, Sorgen und Ängste ablegt und die Vorfreude sich breit machen kann. Damit Ihr der " Gast auf Eurer eigenen Hochzeit" sein dürft und sollt! Junggesellenabschied , Hochzeitsplanerin Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Million Bride Exklusive Hochzeiten

Frau Daniela Jagella

Bachstraße 4

58553 Halver

Deutschland fon ..: 0157/74011783

web ..: http://www.million-bride-hochzeiten.com

email : info@million-bride-hochzeiten.com Hochzeitsplanung von A-Z ich biete komplette Planungen wie auch Teil-Planungen an. Ich bin aber auch als Zeremonienmeisterin gerne zu buchen, da ich finde, dass dieser Tag mit den Liebsten an der Seite gehört. Wer noch vor der Hochzeit einen Junggesellenabschied plant ist bei mir auch in den besten Händen, weil ich weiß wie richtige Partys funktionieren oder auch der klassische Männerabend oder der Wellness Abend mit den Freundinnen. Lernt mich gerne kennen und wir vereinbaren ein kostenlosen Erstgespräch. Pressekontakt: INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 - 86

23114 Kiel fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

