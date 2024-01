Apex.AI CEO Dr. Jan Becker wird mit dem renommierten MotorTrend SDV Pioneer Award ausgezeichnet

• Der Pioneer Award würdigt Personen, die durch Forschung, Entwicklung und die Nutzung wegweisender Automobilsoftware neue Wege im Bereich Software-Defined Vehicle (SDV) beschritten haben.

• Die Verleihung des Awards findet vor internationalen Gästen, im Rahmen der 2024er CES in Las Vegas statt.

Las Vegas, USA, 10. Januar 2024 — Jan Becker, CEO von Apex.AI, wird mit dem prestigeträchtigen MotorTrend Pioneer Award ausgezeichnet. Die Übergabe der Auszeichnung findet während der 2024er CES, im Rahmen der SDV (Software-Defined Vehicle) Innovator Awards statt. Mit dem SDV Pioneer Award würdigen die Experten von MotorTrend herausragende Personen, die durch Forschung, Entwicklung und Anwendung neuer Automobilsoftware neue Wege im SDV-Bereich aufgezeigt und beschritten haben.

"Jan ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Pionier der Branche", sagte Ed Loh, Redaktionsleiter der MotorTrend Group. "Er und Apex.AI helfen, den Übergang zu SDVs zu ermöglichen. Unter Jans Leitung entwickelt Apex.AI bahnbrechende, skalierbare Softwarelösungen für eine Vielzahl von Mobilitätsanwendungen. Wir alle bei MotorTrend sind begeistert davon, dass Jan nicht nur einer der führenden Köpfe in der Softwarebranche und Dozent in Stanford ist, sondern außerdem unsere Leidenschaft für Oldtimer teilt. Er verkörpert die Schnittmenge von digital und analog, die den aktuellen Stand der Branche repräsentiert."

In den letzten 25 Jahren hat Dr. Jan Becker das autonome Fahren, die Entwicklung von Robotersystemen und softwaredefinierte Fahrzeuge mitgestaltet. Er ist einer der ursprünglichen Autoren der SAE Autonomy Levels und hält mehr als 50 Patente für die Automobilindustrie. Seine Forschungen und wissenschaftlichen Artikel über autonome Fahrzeuge und Automobilsoftware werden vielfach zitiert.

Dr. Jan Becker gründete Apex.AI, um Automobilherstellern eine schnellere Transformation zu softwaredefinierten Fahrzeugen zu ermöglichen, damit die OEMs Mobilitätslösungen anbieten können, die sicherer, einfacher zu bedienen und effizienter sind.

"Im Namen des gesamten Teams von Apex.AI bedanke ich mich für diese Auszeichnung. Für mich ist dieser Award eine große Ehre", sagt Jan Becker. "Es ist etwas ganz Besonderes, dass unsere Arbeit von der weltweit größten Mediengruppe der Automobilbranche und ihren ausgewiesenen Experten anerkannt wird. Unsere Mission bei Apex.AI ist es, die Sicherheit, Effizienz und den Komfort der Mobilität zu verbessern, indem wir einen schnelleren Übergang zu SDVs und damit zur Mobilität der Zukunft ermöglichen."

Zu den jüngsten Erfolgsgeschichten von Apex.AI gehören:

MOIA: Entwicklung des firmeneigenen Fahrgastmanagementsystems für den autonomen VW ID Buzz für den VW-eigenen MOIA-Ridepooling-Dienst.

AGCO: Apex.AI assitiert AGCO (ein international führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Landmaschinen und Präzisionsagrartechnologie) bei der Verkürzung der F&E-Zeiten. Das Ziel sind intelligente und hochautomatisierte landwirtschaftliche Lösungen für die Zukunft, ein Beispiel ist der Feldroboter Fendt Xaver.

KRONE und LEMKEN: Apex.AI unterstützt KRONE, einen Hersteller von Landmaschinen und Präzisionslandmaschinentechnik, und LEMKEN, ein Unternehmen, das innovative Maschinen für die Bodenbearbeitung, Aussaat und nachhaltige Pflanzenpflege herstellt, bei der Entwicklung kommerziell nutzbarer autonomer Landwirtschaftssysteme. Ein Beispiel ist das Konzeptfahrzeug „Combined Powers". Dabei handelt es sich um eine autonome Antriebseinheit, die als intelligentes System zum Pflügen, Kultivieren, Säen, Mähen, Wenden und Schwaden dient. In der Überführung des Konzeptfahrzeugs vom Prototypenstadium in die Serienproduktion, kommt das Software Development Kit (SDK) von Apex.AI zum Einsatz.

Dr. Jan Becker ist der CEO und Mitbegründer von Apex.AI, Inc. Er ist außerdem Geschäftsführer der Apex.AI GmbH, der Tochtergesellschaft in Deutschland.

Vor der Gründung von Apex.AI war er Senior Director bei Faraday Future, verantwortlich für autonomes Fahren, und Director bei Robert Bosch LLC, verantwortlich für automatisiertes Fahren in Nordamerika. Außerdem war er als Principal Engineer im Bosch Research and Technology Center in Palo Alto, CA, USA tätig.

Im Jahr 2018 gehörte er zu den Gründern der Autoware Foundation, deren Stiftungs-Vorstandsmitglied er bis 2020 war. Im Jahr 2019 wurde Dr. Jan Becker in den externen Beirat von MARELLI berufen, um den Unternehmensvorstand strategisch zu beraten.

Im Jahr 2016 bekam er eine Einladung ins Weiße Haus, um dort über autonome Fahrzeugtechnologie und politische Leitlinien zu diskutieren. Noch im selben Jahr wurde Dr. Jan Becker von Automotive News als einer der "60 Personen, die die autonome Mobilität vorantreiben" gelistet.

Seit 2010 ist er Dozent an der Stanford University für autonome Fahrzeuge und Fahrerassistenz. Zuvor war er Gastwissenschaftler am Artificial Intelligence Lab der Universität und Mitglied des Stanford Racing Teams für die DARPA Urban Challenge 2007.

Jan Becker besitzt einen Doktortitel in Regelungstechnik der Technischen Universität Braunschweig, einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik von der State University of New York at Buffalo, USA, und einen Master-Abschluss in Elektrotechnik der Technischen Universität Darmstadt.

Über Apex.AI

Apex.AI ist ein globales Unternehmen mit deutschen Wurzeln und einem US-Schwerpunkt, das sichere, zertifizierte, entwicklerfreundliche und skalierbare Software für softwaredefinierte Fahrzeuge und Mobilitätssysteme entwickelt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist Apex.Grace, ein für die Automotive-Branche geeignetes, zuverlässiges Echtzeit-Software-Entwicklungskit (SDK). Apex.AI bietet Automobilherstellern, Nutzfahrzeugherstellern und Zulieferern ein SDK, das sie dabei unterstützt, von hardwarezentrierten Produkten zu modernen softwarezentrierten Fahrzeugen überzugehen und Software schneller, kostengünstiger und mit geringerem Aufwand zu entwickeln.

Der Hauptsitz von Apex.AI befindet sich in Palo Alto, Kalifornien, USA, mit Büros in Berlin, München, Stuttgart in Deutschland, Göteborg in Schweden, Tokio in Japan und Pangyo in Südkorea. Bis heute hat Apex.AI mehr als 75 Millionen US-Dollar von Risiko-, Finanz- und strategischen Investoren erhalten, darunter AGCO,?Airbus Ventures,?Canaan,?Continental AG,?Daimler Truck,?HELLA Ventures,?Jaguar Land Rover’s?InMotion Ventures,?Lightspeed,?Orillion, Toyota Ventures,?Volvo Group Venture Capital?und?ZF.

Zum Apex.AI Media Kit kommen Sie hier https://www.apex.ai/media-kit.

Über MotorTrend

Die MotorTrend Group ist das größte Automobil-Medienunternehmen der Welt angetrieben von branchenführenden Marken wie MotorTrend, HOT ROD und Roadkill. Mit einem monatlichen Publikum von 26 Millionen Personen in Web, TV und Print und 110 Millionen Followern in den sozialen Medien (was zu rund 1,3 Milliarden monatlichen Impressionen auf allen Plattformen führt), umfasst die Gruppe das Fernseh-Netzwerk Nr. 1 für Automobil-Fans, einen der führenden Automobil-YouTube-Kanäle und die MotorTrend-App - den auf Autos spezialisierten Video-on-Demand-Service.

Die Zeitschrift MotorTrend erschien erstmals im September 1949, herausgegeben von der Petersen Publishing Company in Los Angeles und mit dem Slogan "The Magazine for a Motoring World". Seitdem ist MotorTrend bekannt für seine Auszeichnungen MotorTrend Car of the Year, SUV of the Year, Truck of the Year, Person of the Year und Best Driver's Car und Software-Defined Vehicle Innovator Awards.

Pressekontakt

Apex.AI

Christian Bangemann

Head of PR and Media Relations Europe

+49 171 8398418

christian.bangemann@apex.ai

www.apex.ai